《雪降花》新预告：Jisoo甜蜜独白述说满满回忆，切换到丁海寅却让氛围降至冰点，画风突变！

看韩国论坛许多网友似乎不太满意Jisoo念台词的声音，大家听完觉得如何呢？（小编只觉得Jisoo声音辨识度很高，挺可爱的～）

JTBC 全新复古爱情韩剧《雪降花》公开了丁海寅与Jisoo（金智秀）的另一版预告，短短不到一分钟的时间，让网友们感受到甜蜜后，却又在最后给了致命一击。



《雪降花》以1987年的首尔为背景，某一天突然闯进女子宿舍的名门大学生－林秀浩（丁海寅 饰），和冒著被监视的危机藏匿并治疗他的大学生－殷英路（Jisoo 饰）之间的爱情故事。



▼Jisoo念著独白，一边述说著思念：「有句话叫”一见钟情”，我不知道那是什么意思，当我第一次看到那个男人的瞬间，我就立刻就明白了，我们的手只是碰触了一下子，心脏就莫名”空”的一声，这就是初恋吗？我们还会再见面的，对吧？」丁海寅切掉正在听的录音带说：「我们…。」看起来心情格外沉重啊～～～。



▼两人眼神交换，复古又充满圣诞色彩氛围的预告，背景音乐是使用1987年里，英年早逝的创作歌手柳在夏（유재하）的经典歌曲〈因为爱〉：



▼彷佛小电影般的各种精致场景。



看完预告是不是更期待了呢？《雪降花》将於12月18日首播，网路平台也会在Disney+同步播出，正式进入倒数一个月。

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