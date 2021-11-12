因为与EXO Xiumin亲密靠头摩鼻子的照片令VIXX Leo疯狂澄清：是你们误会了～

因为与EXO Xiumin亲密靠头摩鼻子的照片令VIXX Leo疯狂澄清：是你们误会了～

明星   2021年11月12日   星期五08:30   Tracy  

（封面图源：IG@leo_jungtw、@e_xiu_o）

VIXX LEO亲自解释了与EXO XIUMIN的亲密照！

事情要从几天前LEO发布在个人IG上的照片说起，途中LEO与XIUMIN头靠头、鼻子碰鼻子，脸都快贴在一起了，姿势非常亲密。Leo还公开表白「你这家伙，我爱你」。很快照片就在网路上发酵，引来大批粉丝和网友的围观，众人表示：「居然还偷偷把我爱你删掉，哈哈！」、「这根本就是Lovestagram」、「你俩是不是喝多了」、「我和朋友无法做到这个动作啊 」、「两人肯定是喝醉了，一起守护这两位的爱...友情吧！ 」等。 甚至还引发了「难道是LEO和XIUMIN出柜了？」 的猜测，后来LEO就删除了配文中的「我爱你」，只剩下「你这家伙」。
（图源：IG@leo_jungtw）

传闻越来越多，LEO借著日前的生日直播回应了此事，解释称：「他（XIUMIN）连我家大门的密码都知道，那天是他有演出，而我正好没有演出，就一起喝了点红酒（才拍出那张照片），我俩之间的skinship（肢体接触）很多，真的不是奇怪的skinship啦。他是我人生中3根手指头数得出来的最好的朋友。」
（图源：NAVER V LIVE截图）

LEO和XIUMIN是爱豆圈里出了名的好兄弟，听完LEO解释是兄弟情谊，当下就有粉丝留言调侃：「亲爱的，害我误会了」，更有广大歌迷纷纷留言表示为他们的真挚友谊应援，羡慕两人的真感情。

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