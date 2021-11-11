Super Junior银赫对追了SJ 14年的老粉说了三个字～这是爱豆冷漠还是粉丝敏感呢！

作为老粉丝，你最想听到爱豆如何看待自己？？

Super Junior 2005年出道，至今已经16年了，成员们在歌坛、影视剧圈、音乐剧界、综艺界等多个领域开花，赚足了粉丝，其中有不少人是入坑超过10年的老粉了。最近SJ小分队D&E为了纪念常规1辑《Countdown》发行而举办了线上签名会，每位粉丝分到2分钟的通话时间，其中银赫回应一位粉丝的话语引起了热议。



A粉丝问银赫：「欧巴记忆中的我是怎样的一位粉丝」，银赫回答了三个字：「好粉丝。」粉丝有些失望地追问：「我是追著哥哥们跑了14年的粉丝，参加粉丝签名会也有6年了，除了好粉丝之外没有什么对我说的吗？」银赫说道：「是，那我应该说什么呢？不要要求我做这些啦...」



听上去很冷漠的话语即刻在网路上引爆议论，有粉丝表明：「最起码应该说是我珍惜的粉丝、和我一起走了很久的粉丝啊，这个回答确实让人很遗憾」、「哪怕不记得对方，也应该装作记得啊，银赫可以活动那么久也是因为粉丝的支持啊」等。

也有粉丝替银赫解释：「粉丝说了那句之后他其实有些堂皇，所以才说了不要让我做那些」、「粉丝确实有些敏感了」，「他一直笑著和粉丝对话，而且超级有梗，遇到没接住梗的粉丝，他也不知道说什么才好」、「 他真的很冤，其实是个粉丝挂在嘴边的人」、「别让我做这个，这句话他在粉丝会上说了无数次了，真的没有其他意思」等。



对於银赫的这种回应，大家是怎么想的呢？

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