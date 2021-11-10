《鱿鱼游戏》导演确认要拍第二季：李政宰会回来的

2021年最火爆的韩剧是什么？ 当属Netflix的自制剧《鱿鱼游戏》了！

从演员到周边，《鱿鱼游戏》可谓火速出圈，热潮席卷全球，第一季刚结束无数观众就开始惦记到底有没有第二季，第二季还会是原班人马吗？ 这次导演黄东赫亲自解答了全球剧迷的疑问。

9日（美国当地时间），黄东赫导演接受了《The Hollywood Reporter》的采访，被问及何时制作《鱿鱼游戏》第二季的问题时，黄导演回答：「基本故事已经有了，都在我脑子里，现在处於头脑风暴阶段。 总之是会拍摄第二季的，只是具体事项还不能说。 来到这里我体会到了大家有多么地喜欢《鱿鱼游戏》，多么期待第二季，其他媒体也问了我相同的问题。 我可以说的就是成奇勋（李政宰 饰）会回归，他为了世界想要做点什么！」黄东赫导演和李政宰还收到了Netflix CEO的家宴邀请，对此黄导演称：「他非常热情地在家里招待了我们，晚餐很惊人，大家都很开心。」



《鱿鱼游戏》在Netflix上架后有超过1.1亿网友收看了该剧，这也是首个点击率超过1亿的自制剧系列，在世界范围掀起巨大影响的同时也带来了非常多的话题。此前黄东赫在接受CNN采访时也透露过关於第二季大致剧情的消息，希望能够详细说明第一季里没有说清楚的Frontman李秉宪、俊昊（魏嘏隽 饰）的过去以及包里装著画片的神秘男（孔刘 饰）等的故事。



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