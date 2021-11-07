《The Genius：游戏的法则》住宅版MBC新综《血的游戏》第一集后头超劲爆！

MBC生存淘汰秀《血的游戏》召集10名参赛者，冠军奖金最多可达3亿韩元。参赛者来自各行各业，有韩医师、警察、旅行博主、播音员等，其中一人参加过《The Genius：游戏的法则》。

如果是推理综艺迷，肯定对演播室的MC阵容感到心动，分别是李常敏、张东民、朴芝润、前IZ*ONE崔睿娜、金融博主Syuka，可谓《The Genius：游戏的法则》+《Crime Scene 犯罪现场》+《女高推理班》阵容的两两联手。



被蒙著眼的出演者们一一被带到拍摄所在住宅，人齐后自我介绍。 如此开场后，第一项任务是「1小时后投票选出1名淘汰者」，刚出场就被刚认识的人投出去，李常敏直说：「这不是疯了吧？ 」



之后一一进入投票房，通过翻牌抽取初始资金，金额是参赛者的去年年薪，加大参赛者之间的不公平和猜疑。 节目明确告知，只要不违反游戏规则，可以不择手段摆弄政治阴谋和背叛。



前面只是蜻蜓点水，真正的烧脑心理战从「选房间」开始！毕竟房间之间的动线决定了未来时时刻刻的情报交换。 房间内部结盟？房间之间有人传话？对话怎么防偷听？人物关系网开始交织，稍不留神就跟不上节奏。



看过《The Genius：游戏的法则》的观众可能觉得这是仿版节目，但更劲爆的环节其实在第一集后头！以下涉及剧透：



原来第一位淘汰者并没有离开，而是被引导至这栋住宅的「地下室」，「能听到上面人的喝酒玩笑声」，这不就是电影《Parasite》嘛！ 淘汰者可以按照规则，通过劳动赚取不同等级的「筹码币」，以此换取生存资金和物资，并且还有重新回到地上层的机会！



节目名《피의 게임》其实有双重含义，一个是地上的「血的游戏Blood Game」，一个是地下的「P的游戏Parasite Game」。



相信你也和演播室MC一样目瞪口呆了，这档综艺值得一追，已於11月1日首播，每周一晚10点30分播出。



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