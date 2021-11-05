4大花美男演员朴宝剑、梁世宗、禹棹焕、陆星材陆续退伍！明年的韩剧一定超精彩～

明年的韩剧大战一定相当精彩，因为从2021年11月起到2022年上半年，有4位韩流欧巴要退伍了。

韩剧圈每年都会产出不少大势明星，但在粉丝们的心中本命就是本命，每天都在期待本命的回归。 而随著陆星材、禹棹奂、梁世宗和朴宝剑的陆续回归，相信明年的韩剧一定比往年还要精彩。

先是BTOB成员陆星材，他将於本月14日退伍，韩网评选的「最让人期待演技的爱豆」，很多人因为《Who Are You-学校2015》中的孔太光开始关注陆星材，他出演的角色大多是可爱又顽皮的少年。在《鬼怪》中饰演柳德华的陆星材也给观众们带来了新的惊喜，被神附身后的德华眼神突变，完全区别於之前的小可爱模样，富有层次感的演技终於被观众看到了。据说已经有不少制作公司开始接洽他了，很好奇他会以怎样的形象回归呢？



接下来是11月15日退伍的梁世宗。还不到30岁的他用「剧抛式演技」征服了观众，可萌可帅气可Man可性感也可邪气，对於一个演员来说这是一个极大的优点，说明可塑性非常强。梁世宗能够真真实实的通过演技展现了不同的人不同情感不同经历，这样的好演员怎么会不让观众期待呢。



明年1月1号就退伍的禹棹焕已经传出了拍资讯的好消息，搭档戏骨朴诚雄，出演黑帮题材的漫改剧《猎犬们》，4日又官宣了女一号是童星出身的金赛纶。 「怪物新人」的称号不是随便说说的，当初和李敏镐搭档《The King：永远的君主》完全没有被男主李敏镐遮住光芒，不笑的时候气势十足，笑起来就马上变成温暖的邻家男孩，这样的反差萌也是他的魅力之一。



最后就是万众瞩目的朴宝剑了，他将於2022年4月30日退伍，作为20-30代男明星中的佼佼者，因为颜值太高演技有那么一点点被低估，其实他的演技真的很不错，尤其擅长用眼睛传达情绪。《美丽好时节》中愤怒中带著纠结，《记得你》里期待中夹杂著失望，《请回答1988》中自带天然呆萌气质，朴宝剑其实有著1000张脸孔呢。退伍的回归作，大家希望朴宝剑演什么人设呢？



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