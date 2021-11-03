JTBC新剧《IDOL：The Coup》释出「中小企业低成本感觉」的女团MV和造型照！网友拍桌：太真实～

韩国网友表示画风过於真实，瞬间想起现实中明明很优秀却因为公司能力不足而红不起来的女团：「就凭这样的造型和拍摄水准，不管多么有潜力的成员都无法发出光彩啊！」XD #Hani #EXY #率滨 #金旻奎 #郭时阳

JTBC下周即将开播的新剧《IDOL：The Coup》讲述出道6年都红不起来、即将面临解散的女团Cotton Candy拼尽全力最后一搏的故事，主演几乎全是真实女团成员：EXID成员Hani、宇宙少女成员EXY、LABOUM成员率滨、韩素恩（唯一非女团出身）、REDSQUARE成员Green。



一开始网友看到出演阵容都觉得有这样的成员怎么可能不红？ 每一位都足以担任门面啊！



直到看到剧中公司制作的出道概念照才开始感觉不安，过於朴素无华的服装令网友担忧：「对校服的考据会否过於贴近现实......」



昨天公开剧中女团的MV后，因为布景看起来很廉价、拍摄场地和服装只有三套、灯光也十分混乱和昏暗，令整体效果非常贴近大家印象里中小企业打造的女团的形象，瞬间引起网友们恨铁不成钢的共鸣和讨论！



（图源：Youtube@JTBC Drama 截图）

韩网友表示：「突然懂了剧中的她们为何红不起来」、「MV的现实考据根本一绝，看了之后很生气kkk」、 「更让人生气的是这些公司明明制作能力很差，偏偏还找到很棒的成员」、「个人IG的照片比公司制作的照片更美，完全真实」、「看概念照觉得还可以忍，看到MV的时候吓到尖叫」、「其实歌曲很好听耶！但是打光太差完全看不清大家的模样」、「 制作方是故意类比中小企业女团那种明明没有什么预算也要努力假装ok的画风吗？ 」



其实小编觉得这部剧很可能是走欲扬先抑的路线，后期很可能拍出令人惊艳的MV和舞台！毕竟歌曲本身很好、成员们也都很有实力，不如一边吐槽一边期待下11月8日的首播，毕竟不管目前的「物料」如何，成员们真的全都超美啊：



（封面图源：IG@jongchan0614，Youtube@JTBC Drama 截图）

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