集结朴海秀+秀贤+李熙俊的新剧《Chimera》开播收视率竟然是0开头！观众：是我们错了，居然没发现这部好剧

OCN新剧上档，收视率却是零开头，主演还是朴海秀！

都说OCN的悬疑犯罪片最有看头，看看曾经推出的《Voice》、《隧道》、《坏家伙们》、《他人即地狱》就知道，哪一部不是收视率爆表？ 然而OCN自从今年6月《黑洞》结局过后，就未再自制自播电视剧。 哪知就在10月27日，OCN终於宣布以新作《Chimera》回归，主演就是最近因出演《鱿鱼游戏》而大热的朴海秀和参演过《怪兽与葛林戴华德的罪行》（《神奇动物在哪里2：格林德沃之罪》）、《复仇者联盟2：奥创时代》等好莱坞大片的女星秀贤。 虽然阵容强大，但首播的收视率仅为0.0949%，这让观众们不只是遗憾，而是震惊了！！



难道是剧情不好？ 绝对不是！！要知道业界早就有「OCN出品，必属精品」这句话了，《Chimera》延续了OCN过往风格，是一部悬 疑刑侦剧，讲述了重案组刑警在焕（朴海秀 饰）、犯罪心理分析师宥真（秀贤 饰）以及外科医生钟烨（李熙俊 饰），三人各因不同的目的，追踪时隔35年再次发生的连环爆炸命案。该剧名来自於希腊神话中有著狮头、山羊身及蛇尾，会喷火的怪物。 亦或是主演阵容演技不好让观众很难入戏？ 那更不可能了！朴海秀一向是少而精的风格，主演的《机智牢房生活》、《鱿鱼游戏》每一部都是现象级作品。 秀贤则是好莱坞青睐的韩国女星，出演过多部在全球范围内上映过的大片。 李熙俊也是实力派演员，《Mouse》（窥探）中的「高武治」、《蓝色海洋的传说》中的「赵南斗」都给观众留下了深刻的印象。三强联手演技绝对有保证！



（图源：OCN《Chimera》官方剧照）

只怪OCN太过於低调，播出前都没宣传《Chimera》，全靠观众自我挖掘，等第一集播完了，有媒体报导OCN竟然有一部剧开播收视率跌到零点几，广大韩国民众才知道「什么？ OCN居然播新剧了？」而一些看了首播的观众们则带著些许「我发现了一部好剧」的自豪感，非常热情地给其他人介绍剧情，强烈推荐「值得一看」，於是第二集的收视率就来了个跳级式的上涨，冲到了1.352%，应验了那句老话「好剧是可以不宣传的」。



OCN的老粉们，喜欢悬疑刑侦剧情的韩剧迷们，这部剧真的可以追哦！！

（封面图源：Youtube@OCN）

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