《认识的哥哥》预告：邀请喜剧人大玩「鱿鱼游戏」爆笑场面一一复制，SJ神童完美化身巨型鬼娃～

哈哈哈！搞笑艺人们感觉一定会超拼命，神童真的好适合扮成巨型娃娃「英熙」耶～。XDDD

JTBC 热门综艺节目《认识的哥哥》最新一期预告邀请到了7位喜剧人出演，一同参加节目组以韩剧「鱿鱼游戏」为原型所设计的一系列关卡，有成为固定班底的新成员李陈镐，和金勇明、金斗英、李银炯、许卿焕、朴永振、姜在俊等搞笑艺人。



（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

▼预告：



第一场游戏当然就是「123木头人」，Super Junior神童则完美化身剧中的巨型鬼娃英熙（영희 / Younghee），光是站著就足以吓到人～，可爱又充满喜感。



（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）



（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

为了获取奖金，参赛者们使出浑身解数，但比起拿到奖金，大家似乎更乐於成为韩剧中的角色，力求完美诠释出角色的精髓，从韩美女到老人吴一男，甚至是拿著皮箱的孔刘，究竟谁能够给观众留下深刻印象呢？



（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）



（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

《认识的鱿鱼游戏》将在今晚19:40播出，想参加这一场游戏吗？记得锁定节目喔！



（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）



（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

（封面图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

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