被资本主义控制的车银优声音！和原声差太多了吧XD

原来我们听到的车银优声音都是资本主义堆砌起来的「假像」！

明星这个团体非常奇特，我们经常能看到他们在汇款前后的形象对比照，汇款前他们可能是肉肉、不修边幅的，汇款后立马变得精神、精致起来，完美出镜。只是我们从来没想过，资本不仅能「控制」他们的体重，竟然连声音也是，车银优就是被牢牢支配的那一个。

我们在广告、节目里听到的车银优的声音总是活力十足、饱满高亢的。据说这是经纪公司要求的，希望他能维持「高音」，这样才能调动「听众」的积极性。而实际上车银优本身的声音是中低音，充满了磁性，低沉舒缓之中还带点空灵悠远的感觉，总之一听就让人很上瘾。这段影片就完美体现了「资本主义」声音和原声的区别了！！



前不久，车银优所属社正式宣布车银优加盟tvN新剧《Island》，携手金南佶、李多熙和盛骏主演，这是一部驱魔题材的奇幻英雄剧，改编自1997年的同名网漫（《灵甲鬼修罗》）， 以济州岛为背景，讲述必须与恶鬼妖魔做对抗的一群人既悲伤又奇异的旅程：妖怪们长久以来一直在觊觎消灭人类世界的机会，财阀家族的继承人来到济州岛后立即被妖怪们视为猎物，而唯一能救她的就是神秘的妖怪猎人。银优饰演因没能保护好某个女孩而被负罪感包围的驱魔师「约翰」，本名「姜灿赫」，小时候被领养到美国，但又被养父母抛弃在教会中长大，现在是纽约教堂的神父、教皇厅第132号使徒，性格天真烂漫、拥有可爱的少年美，是天生的灵力能力者。虽然在美国长大却不忘故乡，透过韩剧学习韩语、是韩剧和kpop的狂热粉丝，为了寻找亲生母亲前往韩国，中途被元美瑚骗到济州岛，自此在元美瑚身边守护著她。

最后送上车银优印尼语版的「亲爱的，起床啦」！！！



（封面图源：IG@eunwo.o_c）

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