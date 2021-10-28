全智贤也救不了《智异山》的烂CG！韩网嫌弃：把女神拍那么丑，滤镜还超重

不愧是女神全智贤的回归作，与实力派朱智勋主演的《智异山》一开播就以强劲的收视率立马跃升tvN历代收视第二名！

《智异山》由全智贤和朱智勋领衔主演，成东镒、吴政世等加盟，讲述了智异山国立公园的登山者们和护林人们之间故事。 别看剧情简介如此佛系，仿佛是部自然环境片，但随著守林员姜贤祖（朱智勋饰）发现自己有一双鬼眼，能够看到遇到山难而离世的鬼魂们，剧情变得神秘、悬疑起来，这也是促使广大观众追剧的原因之一。



（图源：Facebook@tvN Drama）

剧情紧凑，故事颇具神秘气息，还有一众以演技见长的实力派，该剧一开播就好评如潮，只是在审美水平日益提高的观众看来，仍有一些瑕疵。 比如糟糕的CG（电脑特效），明明宣传时号称斥资300亿（韩币），实际上播出效果很不佳，难怪被观众们批评了。 《爱上变身情人》（《Beauty Inside》）的白钟烈导演更在IG发文表示：「（以我的水准来看）是导演的问题吧，能把这些演员拍得像演技很烂的样子，也是魔术吧，如果是故意的对不起....」全智贤在这个场景里看上去像是抠图一般，演员和背景很不搭，太违和了。



（图源：tvN《智异山》截图）

除了CG之外，观众们的第二大槽点集中在了全智贤的身上，连生图都很耐打的全女神竟然因为厚厚的滤镜而形象失真，被观众们吐槽：「全智贤鼻子上标志性的的痣都看不到了......」、「全姐姐白得有点过了吧？ 并且为什么同在一个画面里的人就她一个人白得很突出」、「这滤镜是认真的吗？ 」等。还有一点观众不能忍的就是，韩剧灵魂之一的应景OST太过时，有著浓浓的90年代味道，与悬疑魔幻题材的剧情不相符，让观众们听得很出戏。



（图源：tvN《智异山》截图）

不过，《智异山》这才播出两集，虽然有些小瑕疵，但总体来说瑕不掩瑜，不可否认这是一部能够激起观看欲望的好剧，接下来剧情又会有怎样的发展呢？ 让我们一起期待。

（封面图源：tvN《智异山》官方海报）

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