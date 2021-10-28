打卡热门地点：《鱿鱼游戏》大头娃娃「英熙」将在首尔奥林匹克公园展出3个月！经典形象来自韩国人的童年记忆

《鱿鱼游戏》中的杀人机器娃娃给所有观众留下了极深的印象，眼看万圣节将近，相信这个地方也会成为新的热门打卡地点~

本月25日，Netflix宣布将在首尔奥林匹克公园展出剧中同款大头娃娃「英熙」。英熙是在《鱿鱼游戏》的「123木头人」中出现，用充满童稚的声音念「无穷花开了」之后突然回头，两只眼珠对玩家进行动作侦测、犯规者格杀勿论，完全是惊悚的代名词，也成为这部剧的标志形象之一。



（图源：Netflix）

据悉展出的这只英熙不是拍摄时实际用到的那一只，剧中那只有7m高，这一只则是为了本次展示二按照原样复刻制作的，身高4m左右。展出同时还伴随著《鱿鱼游戏》OST音乐以及「无穷花开了」的语音，让参观者可以身临其境地感受到剧中角色的真实感受，右滑可听：



这只英熙将在奥林匹克公园展示3个月，到11月中旬为止在现在的地点，随后搬去公园内其他场地继续展示到1月23日为止。据悉这次展示也是Netflix宣传动作的一部份，Netflix首先提议并无偿出借展品，公园方也无偿提供展出场地。



其实「英熙」的形象来源於韩国80年代的教科书，就像我们熟悉的小明、小美一样，英熙和哲秀也经常在各个课本的插图里读课文、算数学、做理化试验，就像剧中其他游戏一样，是韩国人童年记忆的一部份。细看这只机器娃娃，从红色洋装到脑后的蝴蝶结，全都和教科书插图中的英熙一一对应。



（图源：Youtube@rog p 截图）

开展两天以来已经有不少民众前往打卡，其中就有人专门穿上绿色运动服合照，真的入戏很深XD



（封面图源：Netflix）

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