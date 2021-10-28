全智賢也救不了《智異山》的爛CG！韓網嫌棄：把女神拍那麼醜，濾鏡還超重

不愧是女神全智賢的回歸作，與實力派朱智勛主演的《智異山》一開播就以強勁的收視率立馬躍升tvN歷代收視第二名！

《智異山》由全智賢和朱智勛領銜主演，成東鎰、吳政世等加盟，講述了智異山國立公園的登山者們和護林人們之間故事。 別看劇情簡介如此佛係，仿彿是部自然環境片，但隨著守林員姜賢祖（朱智勛飾）發現自己有一雙鬼眼，能夠看到遇到山難而離世的鬼魂們，劇情變得神秘、懸疑起來，這也是促使廣大觀眾追劇的原因之一。



（圖源：Facebook@tvN Drama）

劇情緊湊，故事頗具神秘氣息，還有一眾以演技見長的實力派，該劇一開播就好評如潮，只是在審美水平日益提高的觀眾看來，仍有一些瑕疵。 比如糟糕的CG（電腦特效），明明宣傳時號稱斥資300億（韓幣），實際上播出效果很不佳，難怪被觀眾們批評了。 《愛上變身情人》（《Beauty Inside》）的白鐘烈導演更在IG發文表示：「（以我的水準來看）是導演的問題吧，能把這些演員拍得像演技很爛的樣子，也是魔術吧，如果是故意的對不起....」全智賢在這個場景裡看上去像是摳圖一般，演員和背景很不搭，太違和了。



（圖源：tvN《智異山》截圖）

除了CG之外，觀眾們的第二大槽點集中在了全智賢的身上，連生圖都很耐打的全女神竟然因為厚厚的濾鏡而形象失真，被觀眾們吐槽：「全智賢鼻子上標誌性的的痣都看不到了......」、「全姐姐白得有點過了吧？ 並且為什麼同在一個畫面里的人就她一個人白得很突出」、「這濾鏡是認真的嗎？ 」等。還有一點觀眾不能忍的就是，韓劇靈魂之一的應景OST太過時，有著濃濃的90年代味道，與懸疑魔幻題材的劇情不相符，讓觀眾們聽得很出戲。



（圖源：tvN《智異山》截圖）

不過，《智異山》這才播出兩集，雖然有些小瑕疵，但總體來說瑕不掩瑜，不可否認這是一部能夠激起觀看慾望的好劇，接下來劇情又會有怎樣的發展呢？ 讓我們一起期待。

（封面圖源：tvN《智異山》官方海報）

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