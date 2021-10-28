「我也想帮金宣虎说句话！」《海岸村恰恰恰》工作人员公开更多镜头后美谈

演员金宣虎自《海岸村恰恰恰》终演当日凌晨即被爆出私生活丑闻，遭前女友指控，虽然三日后他全盘承认并道歉，想不到一周后却由媒体D社公开更多证据而逆转情势，争论依旧持续，但平日与他距离最靠近的工作人员们却纷纷公开更多镜头后的金宣虎。

27日在论坛上有一位自称《海岸村恰恰恰》工作人员，先是上传了印有剧组Logo的帽T与水壶、行动电源等相关物品，认证自己是剧组人员。他表示对事件的爆发感到遗憾，但最先想到的是「这是私生活却弄得人尽皆知，报导一出，广告开始切割等等，所有事情都一泻千里来得太快了」。



(图源:fmkorea论坛截图)

更提到自己的工作是与演员相当近距离的，一般在拍摄期间，他其实很少与身边的人提起演员在现场的状态，不过他对於金宣虎演员却是相当称赞，也常跟周围的人提起。在事件爆发之后，这位工作人员也接到很多好友的询问：「你不是时常称赞他个性好吗？怎么报导中跟你说的完全不一样呢？」也质疑前女友的爆料文章中，太多疑点以及加油添醋的说法，他认为只要是在金宣虎身边的人都非常清楚这些字句的可信度。



(图源:Facebook@tvN drama)

他口中的金宣虎，在现场总是很尊敬其他演员，为了工作顺利也都先站出来牺牲自己来配合大家，一来到现场的他一定先大声跟工作人员们打招呼「大家好吗！吃饭了吗！」让气氛变得热起来，虽然不知道自己能否对拍摄进行有帮助，但就是想要帮忙，即使现场又累又热又忙碌，金宣虎总是充满正能量，希望愉快地顺利拍摄完成。



(图源:Facebook@tvN drama)

他也反驳曾有人说金宣虎使唤自己身边的人，或骂工作人员这一点，他认为如果这些是事实，不出几日就会有人公开证言，不过像他这样很正直诚实（虽不知本人的心中想法）生活了数十年，累积下来的一切应该就成为自己的一股助力。於是他在现场所见的金宣虎，被指出念错了台词他会低下头鞠躬说谢谢，如果是后辈演员出了错，他也会先跟对方说「我们一起再来一次」，原Po表示与金宣虎一起工作，真的觉得他是心地很好的人，「如果这些都是演出来的，那么他数十年来的演出也带给大家这样善良的影响力，我就觉得他是真正善良的人。」所以让他也想要站出来声援几句。

虽然昨日也有报导金宣虎曾在拍摄现场板起脸孔骂工作人员，但随即透过论坛《The qoo》被其他工作人员反驳，原来是因为金宣虎发现拍摄所使用的小菜中有订书针，所以只偷偷与身边几位工作人员提醒，请他们去除异物，更要提醒剧中的坎离奶奶金英玉老师注意。



(图源:Facebook@tvN drama)

事情总是一体两面，而对於金宣虎的相关争议不断，原本他干净俐落的全盘道歉，不多解释的状况下，却引起更多人对於爆料前女友的身份以及事实真相感到好奇。

(封面图源:Facebook@tvN drama)

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