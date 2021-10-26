金宣虎的经纪公司澄清合约谣言：合约还剩一年多！

金宣虎所属经纪公司S.A.L.T娱乐就最近的合约传闻发表了官方立场。

10月17日，有网友踢爆前任、大势男演员K某私生活有问题，就在大家都在猜测K某到底是谁的时候，10月20日金宣虎出面承认并道歉，K某就是自己。让粉丝、观众、所有广告商等待了3天的结果就是金宣虎的一篇道歉文，事情闹得沸沸扬扬，却不见经纪公司有大动作，於是就有不少人猜测是S.A.L.T娱乐背后下黑手，因为金宣虎合约9月就到期，金宣虎可能不愿意续约，S.A.L.T决定用舆论毁掉他的名声。韩网上传得有鼻有眼，另不少网友深信不疑，S.A.L.T出面喊冤都没能阻止得了大家的各种猜测。



10月25日，已经被骂惨的S.A.L.T Entertainment终於出面回应了民众的质疑，表示：「合约内容原则上是相关者间的保密事项，但因事件发酵，经与相关者沟通，现予以告知」「公司於2018年7月经演艺相关人士介绍与金宣虎首次会面」「因为短暂的了解很难决定是否会是演员能长期合作的公司，所以商定2018年9月至2019年9月期间先互相适应之后再讨论延长合同，合同结束前3个月的2019年6月本应讨论续约，但因演员工作变得繁忙，演员与公司间信赖加深，一起工作至2020，此后根据演员的请求，缔结了2020年3月至2023年3月为期三年的续约，并附属了2027年3月为止，互相无意义自动延长合同的条款」 。



在金宣虎就前女友爆料一事发表正式声明之前，就有多家广告商撤掉了广告，而这也是不少网友觉得K某就是金宣虎的「证据」之一。厂商为何那样做呢？据韩网分析，其实全赖经纪公司反应迟缓，失去了广告商们的信任。事情爆发当日就有厂商紧急联系了S.A.L.T娱乐，但对方始终没做任何回复，气得厂商表示：「现在这个社会再怎么看重明星，但作为厂商的我们真的很难接受这种局面，事情都发展成这样了，明星形象和名誉还能轻易恢复吗？」还有另一位厂商称：「都说位高责任重，知名度越高背负的责任就越大，这部分没人能够代替他完成。因为这次的问题很难再相信对方了。」



（封面图源：IG@salt_ent）

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