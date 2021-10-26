安普贤：能理解大家对《以吾之名》中那段戏的反应，但这是和韩韶禧商议之后才拍的！

Neftlix原创韩剧《以吾之名》似乎没有如同之前开播的《D.P：逃兵追缉令》和《鱿鱼游戏》那样好评一片。

《以吾之名》由韩韶禧、朴喜洵、安普贤主演，开播后造成话题，韩韶禧一改往日娇媚女人气质，增重10kg，塑造出了打女形象，展现出惊人的反转演技，让观众们双眼为之一亮。只是她与安普贤的一段床戏看得众人很是不满。据说这段床戏还是临时加上去的。面对观众的不满，导演解释称：「和编剧都很苦恼这场戏，因为可能会引发争议...弼道（安普贤饰）想让智友停止报仇，所以问她复仇的意义是什么？但智友已经无法停止...我们曾苦恼怎样才能让智友停下思考，让她改变想法的行为会是什么？」



（图源：Netflix《以吾之名》截图）

而作为床戏的男主角，安普贤也有话要说。 「大家的留言我都看了，原来会有这么多不同的想法，拍摄的时候我就想著不管是弼道还是智友内心都有伤痛，希望他们能够互相治愈对方。 床戏对於逐渐变成怪物的智友来说，因为有了弼道她开始产生转变，因为这个因素才特意加重了情戏部份。 这场戏和导演、编剧、韩韶禧商议了很久之后才决定拍的，并没觉得是压力，反而能让我更好地感受到弼道的感情。 」



虽然导演、韩韶禧和安普贤都有解释过加拍床戏的原因，但观众们依旧觉得不理解，纷纷表示不满道：「按剧本拍不好吗？」 、「我觉得导演思想不对」、「《以吾之名》真的很有趣，但现在再重看觉得不舒服，到现在还有这种事真的很无言」、「像船戏这种为什么不事前告知？ 应该要演员提前同意后再进行啊...该拍的都拍完了，忽然说要加床戏要怎么抽身？」 等。



（封面图源：Netflix《以吾之名》截图）

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