《红天机》大结局倒数一天！魔王吃定了安孝燮，与金裕贞海誓山盟、私订终生的浪漫剧照公开～

【抢先看影片】魔王对河览（安孝燮 饰）真的好执著：「你是属於我的。」，还想著跟他永远合体啊～！！！！意外地 Bromance 发展？！XD

SBS 热门奇幻古装剧《红天机》即将在明天迎来第16集大结局，今晚 EP.15 的预告中，苏醒的王（赵成夏 饰）虽然让局势稳定下来，但魔王依旧存在河览体内，甚至妄想与他合而为一。

▼官方公开的抢先看影片中，本来河览与红天机（金裕贞 饰）接触时，身体才会不稳定地引发变身成魔王，但如今已演变成…持有戒指之人，能够使用魔王之力，那股强大力量也让常人难以驾驭。魔王一直喊著：「你是属於我的。」



而在今晚的最新剧照中，失去父亲的天机依靠在河览的肩上，拥有同样丧父之痛的两人，互相安慰著彼此，戒指更成为了两人的信物，在海景前交换著守护彼此的誓约，这份爱也将成为强大的力量，为结局写下全新的历史。



（图源：SBS《红天机》官网截图）

天机最终是否会与画叉缔约作画？



（图源：SBS《红天机》官网截图）

＊上周剧透：《红天机》魔王封印仪式正式登场，安孝燮舍命救出金裕贞却牺牲两命！下周将迎来大结局EP.13-14



（图源：黄viu煲剧平台@《红天机》截图）

▼最新预告：



（封面图源：SBS《红天机》官网截图）

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