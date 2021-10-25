人气法国喜剧《找我经纪人》翻拍成韩版！李瑞镇＆《机医》郭善英收到出演提案，这组合有点期待啊～

今日（25日），《找我经纪人》（Call My Agent！）的制作公司 Studio Dragon 表示：「已向李瑞镇、郭善英提议出演，目前正在讨论中。」

《找我经纪人》是法国人气电视剧系，真实而富有风趣地展现顶级明星和他们的搭档经纪人之间激烈孤军奋战的故事，以制作精良的作品获得了好评，在法国播放到第四季。 Studio Dragon 日前正式签约版权，韩国版的《百分之十》将发挥原作的优势和趣味性，同时开发符合国内实情和情绪的小插曲，特别是每集爲电视剧增添光彩的客串阵容也将倾注心血。



（图源： Netflix@《找我经纪人》官方海报）

李瑞镇日前确定与罗美兰搭挡出演人气漫改剧《内科朴院长》，该剧讲述梦想成为一名真正医生、初次开诊所的朴院长（李瑞镇 饰），却在毫无病患的诊疗室中苦恼医术和商术，再次经历残酷现实的搞笑故事。这也是他出道22年以来，首次挑战搞笑演技。



（图源：Hook Entertainment 、C-JeS Entertainment）

郭善英在结束《机智医生生活2》后，也确定与李英爱、金慧峻搭挡JTBC新剧《具景伊》，她将在剧中饰演具景伊的同事，是NT Life保险公司调查组的组长「罗帝希」。此外，也将出演KBS独幕剧《平凡的在华》。



（图源：tvN《机智医生生活2》剧照）



（图源：IG@jtbcdrama）

两位演员是否会通过《找我经纪人》展开合作，也备受关注。



（封面图源：Hook Entertainment＆Blossom Entertainment＆ Netflix@《找我经纪人》官方海报）

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