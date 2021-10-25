99s私下重聚出席《机智医生生活》副导演婚礼！司仪+祝词+祝歌全包，申铉彬的「驯夫」姿势超搞笑XD

没想到还能在电视剧和综艺节目之外看到《机智医生生活》主演们的身影。

이 영상 킬포

사람 미치게 자꾸 유연석 멋있어 디지겠는데 주머니에 자꾸 손 넣고 빼고…….

신현빈 자꾸 영상에 눈 마주치는데 나 주거 그냥..

그리고 그냥 자꾸 둘이 붙어있으니까 더 디지겠네 아니..나 죽어 진짜 떡밥 계속올라와서 죽겠고 진짜 그냥 너네 왜 이케 사람 미치게만들어ㅠ pic.twitter.com/93U6FeA19C — 말랑토끼귀욤강쥐럽 (@wtgdILY) October 25, 2021

最近《机智医生生活》的副导演大婚，特别邀请了金大明、郑敬淏、柳演锡等人出席，在戏外看到99s重聚，太让观众兴奋了。 这场婚礼由金大明和郑敬淏担任司仪，两人既幽默又有条不紊地主持著。



祝词则是柳演锡负责。



祝歌部份则是曹政奭的太太Gummy献唱，看得网友们调侃：奇妙的世界观，难道这就是夫妻一体吗？老公主演的电视剧副导演结婚，老婆也要来出一份力，哈哈哈哈！



最让CP粉们激动的是柳演锡和申铉彬合体与新人夫妇拍照！口罩是故意配成一黑一白吗？



这一张照片让小编狠狠脑补了一下：欧巴，等下喝醉了可不要对我哭哭唧唧哦！！申铉彬小手一戳，完全是驯夫姿势，柳演锡手插口袋，非常认真地听著「小娇妻」训话。



（封面图源：tvN《机智医生生活》）

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