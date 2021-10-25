金宣虎仍是观众心目中的人气王！AAA人气奖投票进行中，票数位居於榜首～

虽然金宣虎最近是因为私生活争议缠身，但仍不影响他在观众心目中的人气。

2021 Asia Artist Awards（以下简称为AAA）组会委日前进行了奖项投票，截止至24日下午，金宣虎以70000多票的的得票率位居人气男演员榜的榜首，第二名与第三名则是车银优和NCT道英，金宣虎以压倒性的优势稳居第一名。



不过该结果并不是最终的得奖结果，投票分为两轮进行，第一轮从10月22日到11月5日之间展开，每个奖项名列前茅的候选人将进入第二轮投票，这一轮投票时间从11月初到11月15日结束，获得选票最多的候选人将捧回AAA人气奖。



（图源：IG@salt_ent）

10月17日就在人气剧《海岸村恰恰恰》大结局当日，金宣虎突然被前女友踢爆私生活丑闻，震惊全网，时隔3天他才出面回应并道歉，但形象已然跌入谷底，多篇广告被撤，接连几部电影惨遭换角，就连综艺《两天一夜》也几乎剪掉他所有的镜头，虽然负面消息不断，但依旧没能影响金宣虎在广大观众心目中的人气，而大家现在最关心的就是若金宣虎真的斩获人气奖，他是否会出席AAA的颁奖礼。此前，徐睿知也遇到过类似的情况，她因深陷操控男友、学历造假等丑闻而暂停一切官方活动，当时的她获得了百想艺术大赏的人气奖，但最后未能出席颁奖礼。

（封面图源：IG@salt_ent）

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