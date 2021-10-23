因陷入私生活争议！tvN综艺对金宣虎《Start-Up》出演的场面进行模糊处理，网友反应大不同

22日播出的tvN综艺《电影般的追星生活》（영화로운 덕후생활）中，以「想要成功就与众不同」爲主题，对电影《速食游戏》和电视剧《Start-Up》进行比较分析。

由秀智、南柱赫、金宣虎、姜汉娜主演的《Start-Up》讲述在韩国硅谷梦想着成功并投身创业的青年们的开始（START）和成长（UP）的故事，并在去年12月结束终映。剧中，金宣虎是白手起家的事业成功者，拥有豪华车、汉江景区的高级公寓，这样的成功男人「韩志平」受到大衆的喜爱，他完美诠释对别人理性，但对徐达美（秀智 饰）来说却无比单纯的韩志平一角。



（图源：tvN《Start-Up》官方海报）



（图源：tvN《Start-Up》剧照）

但是...在相关节目中却看不到金宣虎的脸，对他出场的所有场面都进行模糊处理。据推测，电视台考虑到金宣虎的争议，故意打了马赛克。



（图源：tvN《电影般的追星生活》截图）



（图源：tvN《电影般的追星生活》截图）

网友们对此网友反应大不同，有人表示：「就如本人所愿，呵呵呵呵，成爲职业生涯中可以没有的作品」、「tvN当然可以生气了，关於电视剧的事情很多都被取消了」、「广告一爆就下架了，放送也可以做模糊处理！」但也有人表示：「原来也是做到这种程度吗」、「又不是犯罪，有必要处理吗。」



金宣虎日前遭到前女友A某指控私下种种不良行为后，成爲了争论的中心。他在20日通过立场文承认K演员是他本人，并正式道歉，前女友也同天发文表示已经接受金宣虎的道歉并删除文章。



（图源：tvN《Start-Up》剧照）



（图源：tvN《海岸村恰恰恰》剧照）

相关内容：

金宣虎承认自己就是「大势演员K某」：对不起，向所有受到伤害的人致歉！

金宣虎前女友决定删文并表示：「让他的形象瞬间崩塌，我心里也不好受」

金宣虎同期友人看不下去！附上合照发文声援：「大家看到的金宣虎就是他本来的样子！」



（封面图源：tvN《Start-Up》剧照＆《电影般的追星生活》截图）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻