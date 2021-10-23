因陷入私生活爭議！tvN綜藝對金宣虎《Start-Up》出演的場面進行模糊處理，網友反應大不同

22日播出的tvN綜藝《電影般的追星生活》（영화로운 덕후생활）中，以「想要成功就與眾不同」爲主題，對電影《速食遊戲》和電視劇《Start-Up》進行比較分析。

由秀智、南柱赫、金宣虎、姜漢娜主演的《Start-Up》講述在韓國硅谷夢想着成功並投身創業的青年們的開始（START）和成長（UP）的故事，並在去年12月結束終映。劇中，金宣虎是白手起家的事業成功者，擁有豪華車、漢江景區的高級公寓，這樣的成功男人「韓志平」受到大衆的喜愛，他完美詮釋對別人理性，但對徐達美（秀智 飾）來說卻無比單純的韓志平一角。



（圖源：tvN《Start-Up》官方海報）



（圖源：tvN《Start-Up》劇照）

但是...在相關節目中卻看不到金宣虎的臉，對他出場的所有場面都進行模糊處理。據推測，電視台考慮到金宣虎的爭議，故意打了馬賽克。



（圖源：tvN《電影般的追星生活》截圖）



（圖源：tvN《電影般的追星生活》截圖）

網友們對此網友反應大不同，有人表示：「就如本人所願，呵呵呵呵，成爲職業生涯中可以沒有的作品」、「tvN當然可以生氣了，關於電視劇的事情很多都被取消了」、「廣告一爆就下架了，放送也可以做模糊處理！」但也有人表示：「原來也是做到這種程度嗎」、「又不是犯罪，有必要處理嗎。」



金宣虎日前遭到前女友A某指控私下種種不良行為後，成爲了爭論的中心。他在20日通過立場文承認K演員是他本人，並正式道歉，前女友也同天發文表示已經接受金宣虎的道歉並刪除文章。



（圖源：tvN《Start-Up》劇照）



（圖源：tvN《海岸村恰恰恰》劇照）

相關內容：

金宣虎承認自己就是「大勢演員K某」：對不起，向所有受到傷害的人致歉！

金宣虎前女友決定刪文並表示：「讓他的形象瞬間崩塌，我心裡也不好受」

金宣虎同期友人看不下去！附上合照發文聲援：「大家看到的金宣虎就是他本來的樣子！」



（封面圖源：tvN《Start-Up》劇照＆《電影般的追星生活》截圖）

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