金宣虎同期友人看不下去！附上合照發文聲援：「大家看到的金宣虎就是他本來的樣子！」

演員金宣虎自從10月17日被前女友A小姐爆料他是「臉皮厚的雙面人K演員」之後，雖然已經發出道歉聲明，並且公司也繼續善後中，金宣虎承受千夫所指與幾乎斷送演藝生涯，他的同期朋友們終於發聲力挺。

10月22日在論壇中出現了一則「金宣虎人品爭議－寫下同期文章的人請務必閱讀（添加認證照片）」，作者表示自己是金宣虎的大學同系同學，看到這次的事件感到相當遺憾與辛苦，關於大眾對金宣虎的人品反感的部份，作者說：「我可能是第一個想大聲說出來的人」。



作者表示她所認識的金宣虎是一個非常有禮貌又膽小內向的人，認識了16年不覺得他會有私生活方面的問題。另一方面作者也表達出她身為朋友的擔憂，她提到金宣虎在學生時期內向又害羞，相當努力與前後輩保持良好關係，今日卻遇到這樣的指控。在她們同期群組內大家都很驚訝，認為「怎麼可能會扯到人品問題上去呢？」



（圖源：Pann論壇截圖）

她想大聲說的就是「大家沒有被金宣虎的形象所騙，我們所看到的他就是那個樣子。」也正因為如此，他的道歉才會讓大家失望感更大。作者說金宣虎的個性令人擔憂他是否能表現好綜藝節目，因為他實在是害羞又認生，雖然有禮貌但是又很謹慎的一個人。看見他因為人品爭議被罵，作為朋友真的看不下去也無法忍受。



（圖源：Pann論壇截圖）

作者強調金宣虎本人的個性就是如此，也希望透過目前的時間讓他再自我沉澱，回到原本的金宣虎。為了表達自己是真正的友人，更不擔心公開全姓名，她也附上了兩張與金宣虎的合影，並且提到自己結婚當天下著大雪，金宣虎特別來問候，拍完照之後還跟她道歉說必須回大學路演出去了，令她印象深刻。

資料來源：Pann論壇

（封面圖源：Facebook@tvN drama）

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