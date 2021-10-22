金宣虎同期友人看不下去！附上合照发文声援：「大家看到的金宣虎就是他本来的样子！」

演员金宣虎自从10月17日被前女友A小姐爆料他是「脸皮厚的双面人K演员」之后，虽然已经发出道歉声明，并且公司也继续善后中，金宣虎承受千夫所指与几乎断送演艺生涯，他的同期朋友们终於发声力挺。

10月22日在论坛中出现了一则「金宣虎人品争议－写下同期文章的人请务必阅读（添加认证照片）」，作者表示自己是金宣虎的大学同系同学，看到这次的事件感到相当遗憾与辛苦，关於大众对金宣虎的人品反感的部份，作者说：「我可能是第一个想大声说出来的人」。



作者表示她所认识的金宣虎是一个非常有礼貌又胆小内向的人，认识了16年不觉得他会有私生活方面的问题。另一方面作者也表达出她身为朋友的担忧，她提到金宣虎在学生时期内向又害羞，相当努力与前后辈保持良好关系，今日却遇到这样的指控。在她们同期群组内大家都很惊讶，认为「怎么可能会扯到人品问题上去呢？」



（图源：Pann论坛截图）

她想大声说的就是「大家没有被金宣虎的形象所骗，我们所看到的他就是那个样子。」也正因为如此，他的道歉才会让大家失望感更大。作者说金宣虎的个性令人担忧他是否能表现好综艺节目，因为他实在是害羞又认生，虽然有礼貌但是又很谨慎的一个人。看见他因为人品争议被骂，作为朋友真的看不下去也无法忍受。



（图源：Pann论坛截图）

作者强调金宣虎本人的个性就是如此，也希望透过目前的时间让他再自我沉淀，回到原本的金宣虎。为了表达自己是真正的友人，更不担心公开全姓名，她也附上了两张与金宣虎的合影，并且提到自己结婚当天下著大雪，金宣虎特别来问候，拍完照之后还跟她道歉说必须回大学路演出去了，令她印象深刻。

资料来源：Pann论坛

（封面图源：Facebook@tvN drama）

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