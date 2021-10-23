连超长独白都一字不差背下来！《鱿鱼游戏》1号老人吴永秀太敬业，被郑好娟奉为学习榜样

就连听到郑好娟的描述都觉得现场气氛超棒，让人忍不住也想为吴永秀前辈鼓掌啊！

本月20日的tvN节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》请来模特兼演员郑浩妍做客，聊到她去年2月接到《鱿鱼游戏》的试镜机会后立即取消预定的走秀行程、 加入剧组，一开始还因为合作演员全都是赫赫有名的前辈而紧张到连声音都发不出，好在有饰演智英的李瑜美和她互相打气，导演也认定她「就是姜晓本人」，给了她莫大的信心。

刘在锡提到听说郑好娟的榜样是饰演吴一男的吴永秀老师，郑好娟表示：「拍垫脚石桥那场戏时，我们队前往赛场的镜头是伴随著吴永秀前辈的独白，前辈居然把那段台词全部背下来了！那段台词其实相当长，但前辈连一个字都没有错。 听著他的独白，现场所有演员都变成了观众的立场跟随著他，导演喊OK之后所有人都为他鼓掌，说他太了不起了。」



（图源：tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》节目截图）

为了帮大家感受这段独白究竟有多长，节目组把全文整理了出来，一共大约400个字，密密麻麻铺满整个画面：



（图源：tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》节目截图）

郑好娟说片场气氛好到让很多前辈演员都觉得是「第一次见到」，有一次她和饰演韩美女的演员金姝怜散步时还因为觉得自己演得不够好而哭了出来，足以见得彼此之间有多么信任。很多网友也表示对吴永秀的敬业精神和学习态度肃然起敬，有这样令人羡慕的前辈和气氛，难怪会让大家迸发出这么多名演技和名场面啊！



（封面图源：Netflix，tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》节目截图）

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