《Eternals》全球首映礼马东锡携女友出席～还特意介绍给Angelina Jolie！

马东锡是好事将近了吗？大场合也带著女友！

马东锡入驻漫威世界，参演了电影《Eternals》（永恒族），饰演永恒家族的成员「Gilgamesh」，号称近战能力最强者。 10月18日（美国当地时间）《Eternals》在美国举行了全球首映会，Angelina Jolie、Richard Madden、Brian Tyree Henry、Kit Harington等主演悉数亮相，马东锡也在其中。



马东锡介绍自己饰演的Marvel英雄角色，称：「他是这部电影里超能力最强角色，且内心善良。与Angelina Jolie扮演的蒂娜是比友谊还有更深的关系，《Eternals》要讲述和友情不一样的人物关系。」电影即将上映，马东锡也难掩激动之情，称：「非常兴奋，很荣幸成为Marvel的一员，虽然我参演过100多部作品了，但《Eternals》是我进军好莱坞的处女作，是全新的开始，对我来说意义重大。 」当天的活动上，马东锡还带了女友艺正花一起出席，还将女友介绍给了Angelina Jolie，Angelina Jolie很热情地拥抱了对方。



（图源：YouTube@ Marvel Entertainment）

艺正花被称「史上最美体育老师」，身材凹凸有致，颜值也是明星级，与马东锡同属於同一家经纪公司，因为有共同的兴趣爱好而走到了一起，当然这个兴趣爱好就是健身啦。 虽然两人年龄相差了17岁，却丝毫不影响感情，两人已经在一起4年，感情十分稳定。这么重要的全球首映礼，马东锡也带著艺正花，甚至介绍她给同剧组的明星认识，也难怪外界会猜测两人好事将近。



（封面图源：IG@donlee）

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻