金宣虎承认自己就是「大势演员K某」：对不起，向所有受到伤害的人致歉！

对於这两日震惊整个韩娱圈的「大势演员K某」事件，金宣虎终於开口了，并承认及道歉。

这几日的韩网热搜大部份都是关於「大势演员K某」的新闻，从「大势演员K某疑似是金宣虎」、到「品牌商撤广告」、 再到「金宣虎与S.A.L.T娱乐合约9月到期」等，每一条都牵动了网民的心，众人苦等S.A.L.T娱乐与金宣虎的声明，10月20日大家终於看到了真正的声明，而所有的猜测都尘埃落定，因为金宣虎承认自己就是K某。

<以下为S.A.L.T娱乐官方声明全文>

大家好，这里是S.A.L.T娱乐，就金宣虎演员的个人事情给很多人带来困扰一事致歉。此事令大家失望了，也伤害到了很多人，我们向大家说声抱歉。 最后因为不光采的事情给大家带去困扰这一点，我司再次道歉。



（图源：IG@salt_ent）

<以下为金宣虎官方声明全文>

大家好，我是金宣虎。

非常抱歉我这么晚才出来回应。

不久前看到提及我的名字的新闻报导后，我开始感到很害怕，所以直到现在才出来回应，由此写下这篇文字。

我曾经与那位认真地交往过，但交往期间因为我的疏忽和没有深思熟虑的行为伤害到了她。 我想与之见面并亲自道歉，但是现在没有办法好好传达我的歉意，我还在等（与她见面）。因此，现在我能做的就是哪怕是通过这篇文字，也想要向她传达我深深的歉意。.

对不起，让一直以来信任、支持我的所有人失望了，正因为有一直支持我的人，我才能以金宣虎的演员身份站在这里，但我却忘记了这一点。

对不起，因为我的不足，带给一起出演作品的演员们和相关人员诸多困扰。

对不起，真心向所有受到伤害之人道歉。

虽然我知道我这篇没有头绪的文章不会完全触及到大家的心，但我还是想要这样表达我的真心。

真的对不起。



（图源：IG@salt_ent）

19日晚些时候，韩媒突然爆出金宣虎和S.A.L.T娱乐的合约9月到期的消息，对此公司也回应「报导并非事实，他和公司的合约还有相当长的一段时间」。另外，韩媒还挖出了匿名曝光金宣虎的女网民的身份，据悉是一位电视播出业界出身的Blogger，她从2000年代-2010年中旬一直活跃在各大电视台，颇有些姿色。离开电视台之后做起了国际贸易方面的生意。韩国媒体透露如果金宣虎前任身份彻底曝光的话，可能会掀起相当大的热议。

（封面图源：IG@salt_ent）

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