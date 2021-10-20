金宣虎承认自己就是「大势演员K某」：对不起，向所有受到伤害的人致歉！

金宣虎承认自己就是「大势演员K某」：对不起，向所有受到伤害的人致歉！

明星   2021年10月20日   星期三09:29   Tracy   82

对於这两日震惊整个韩娱圈的「大势演员K某」事件，金宣虎终於开口了，并承认及道歉。

这几日的韩网热搜大部份都是关於「大势演员K某」的新闻，从「大势演员K某疑似是金宣虎」、到「品牌商撤广告」、 再到「金宣虎与S.A.L.T娱乐合约9月到期」等，每一条都牵动了网民的心，众人苦等S.A.L.T娱乐与金宣虎的声明，10月20日大家终於看到了真正的声明，而所有的猜测都尘埃落定，因为金宣虎承认自己就是K某。

<以下为S.A.L.T娱乐官方声明全文>

大家好，这里是S.A.L.T娱乐，就金宣虎演员的个人事情给很多人带来困扰一事致歉。此事令大家失望了，也伤害到了很多人，我们向大家说声抱歉。 最后因为不光采的事情给大家带去困扰这一点，我司再次道歉。


（图源：IG@salt_ent）

<以下为金宣虎官方声明全文>
大家好，我是金宣虎。
非常抱歉我这么晚才出来回应。
不久前看到提及我的名字的新闻报导后，我开始感到很害怕，所以直到现在才出来回应，由此写下这篇文字。
我曾经与那位认真地交往过，但交往期间因为我的疏忽和没有深思熟虑的行为伤害到了她。 我想与之见面并亲自道歉，但是现在没有办法好好传达我的歉意，我还在等（与她见面）。因此，现在我能做的就是哪怕是通过这篇文字，也想要向她传达我深深的歉意。.
对不起，让一直以来信任、支持我的所有人失望了，正因为有一直支持我的人，我才能以金宣虎的演员身份站在这里，但我却忘记了这一点。
对不起，因为我的不足，带给一起出演作品的演员们和相关人员诸多困扰。
对不起，真心向所有受到伤害之人道歉。
虽然我知道我这篇没有头绪的文章不会完全触及到大家的心，但我还是想要这样表达我的真心。
真的对不起。


（图源：IG@salt_ent）

19日晚些时候，韩媒突然爆出金宣虎和S.A.L.T娱乐的合约9月到期的消息，对此公司也回应「报导并非事实，他和公司的合约还有相当长的一段时间」。另外，韩媒还挖出了匿名曝光金宣虎的女网民的身份，据悉是一位电视播出业界出身的Blogger，她从2000年代-2010年中旬一直活跃在各大电视台，颇有些姿色。离开电视台之后做起了国际贸易方面的生意。韩国媒体透露如果金宣虎前任身份彻底曝光的话，可能会掀起相当大的热议。

（封面图源：IG@salt_ent）

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留言/评论
  • 希望大家給宣虎機會，始終感情是當時人的事，不要影響他的演藝事業🙏🏻繼續支持你
    1小时前
  • 感情是雙方的事情，處理得好壞，與演技無關； 朱智勳也曾經摔跤再站起來， 未來對待演藝的態度，才是最重要的。
    58分前
  • 不明白大家為什麼要說女生有問題，雖然不知道對女生傷害有多大 但當初如果真的受了前男友很大的傷害，之後看到他在電視上完全雙面人是真的會覺得很嘔心很討厭的，所以覺得女生沒什麼大問題，因為對她來說男生很渣，跟平常兩個樣，覺得不值得大家這樣喜歡他 如果他沒有傷害到很嚴重，相信女生也不會這樣做 對那麼多人無條件的幫男的說話覺得不理解 之前金正賢得罪的是徐賢，就要比罵成這樣，現在的前女友是普通人就被無視 可能是大家運氣很好，沒遇到過渣男，不知道會造成多大的傷害
    38分前
  • 我覺得真是受夠了 先說，我喜歡的是隔壁棚的鄭少女。超級喜歡❤ 海恰我喜歡的是砍離奶奶和申敏兒 談戀愛兩情相悅，兩人的關係也是合意的吧(各種意義上) 為什麼幾乎都要這樣一面倒自己是受害者呢？不論男女，大家認真站好自己的位置，有問題想辦法解決，受了委屈就離開，不要只是站在那裡哭，委屈求全沒用之後才在那裡可憐的自己可惡的他人，好嗎？! 會需要用討好的姿態來讓自己被重視，表示自己就是不被重視才需要討好嘛。那用討好來希望被重視，不是本末倒置嗎？! 性別教育不能等啊！我快氣瘋~
    48分前
  • 有BB男既唔想要，但女既堅持要，咁係男問題定女問題？ 如果男既係藝人，女咁公開即係逼男藝人要女同BB，唔要就要毁掉男藝人事業。情況同威逼冇異，感情勒索 在我角度上同佢事業冇咩關係🙄🙄🙄
    51分前
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