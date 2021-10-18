【有片】《The Penthouse》崔艺彬本人超呆萌！出演《认哥》坦言曾被钓鱼电话掏空存摺

希望艺彬以后都只遇到顺利的事情啊~~#崔艺彬 #ThePenthouse

本周的JTBC综艺节目《认识的哥哥》请来《The Penthouse》中饰演「Little Hera」的三位女演员，分别是金贤秀（罗娜）、崔艺彬（恩星）和陈智熙（珍妮），大家不仅现场一展歌喉、 演情景剧，崔艺彬还透露了自己曾经遇到电话诈骗的事情。



艺彬说：「我以为钓鱼电话都是跟家人相关的，做梦都没想到会有人冒充国际机关。 对方说出我的姓名，说我的存摺遭人盗用，如果不协助就要一起接受调查，还让我网站检索他的名字和照片，全都对得上。 总共通话了一个小时。 」



（图源：Youtube@아는형님 Knowingbros截图）

艺彬：「当时是出道之前比较辛苦的一段时期，存摺只有90万元。如果对方让我转帐的话我应该会起疑心，但他说的是：把钱换成文化商品券。於是我马上就下单了90万元的文化商品券。对方让我发给他序号，说事件结束后就换成钱还给我。於是那天我的存摺数位就变成零了。」金希澈大喊：「居然是sad ending？ 」



（图源：Youtube@아는형님 Knowingbros截图）

艺彬：「通话时我还在想终於认识了一位检察官，心里真是踏实。」直到发现对方再也不接电话才发现需要报警。

报警的时候亮点出现了！艺彬来到江南警署，刚好坐在旁边的女性也是来报案相同的内容，就连骗子自报的名字都一样。



（图源：Youtube@아는형님 Knowingbros截图）

徐章勋问她那一个小时都聊了什么，艺彬说对方问了她的职业，她说正在准备当演员，对方还温暖地为她应援、说以后她上电视的话一定会看，真是好讽刺！金希澈：「《The Penthouse》他应该都看了！」



（图源：Youtube@아는형님 Knowingbros截图）

李水根也分享了自己从前录制《两天一夜》时遇到钓鱼电话，对方问他存摺中有多少钱，他说27亿，结果对方以为身份被识破，立即压低声线飙方言：「你是不是知道了？」然后一边骂一边挂断电话XD戏外的艺彬看起来真的很单纯，相信这次之后都会更加谨慎！



（封面图源：Youtube@아는형님 Knowingbros截图）

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