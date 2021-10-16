《认识的哥哥》预告嘉宾《Penthouse》青年篇：陈智熙、崔艺彬、金贤秀转学来争夺黄金奖杯！

好想知道这些新生代演员们的小故事啊～，期待今晚《#认识的哥哥》。（剧中角色：珍妮、恩星、罗娜）

JTBC 热门综艺节目《认识的哥哥》最新一期节目（10月6日 EP.302），邀请到了热门韩剧《The Penthouse上流战争》的三位女儿演员，分别是金贤秀（罗娜）、崔艺彬（恩星）和陈智熙（珍妮），也让身为剧迷的哥哥们相当兴奋。



（图源：friDay影音@《아는형님》截图）

▼最新预告：



节目中设定了「认哥艺术节大奖」，让三位转学生抢夺最高荣誉的黄金奖杯！三人也未完全脱离剧中角色，分分钟入戏跟毒舌攻击，让现场气氛相当火热。



（图源：friDay影音@《아는형님》截图）

赫拉的孩子们也在节目上展现对嘴功力，让哥哥们看得目瞪口呆。



（图源：friDay影音@《아는형님》截图）



（图源：friDay影音@《아는형님》截图）



（图源：friDay影音@《아는형님》截图）

究竟剧中角色的性格，是人设还是真实，也令大家无法猜透！



（图源：friDay影音@《아는형님》截图）



（图源：friDay影音@《아는형님》截图）



（图源：friDay影音@《아는형님》截图）

除了音乐之外，三位新生代演员也大展舞技，让观众们能够欣赏平常看不到的一面。



（图源：friDay影音@《아는형님》截图）

▼后台小采访，因为要录制节目完全睡不好，又非常紧张，但要和哥哥们见面了，三位又非常期待，觉得一定会很有趣！



这一期《认识的哥哥》将会在今晚 19:40 首播。

（封面图源：friDay影音@《아는형님》截图）

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