全答对才称得上是《海岸村恰恰恰》的粉丝！tvN剧情能力测验上线快来验证自己！

众所期待的《海岸村恰恰恰》在今日的第15集播出之前，tvN在官方SNS上公开一个有趣的活动，提出9个剧情相关问题来测验观众们，总是不漏掉任何一集《海岸村恰恰恰》的你能答对几题呢？



(图源:Facebook@tvN drama)



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Q1、宝拉所饲养的刺猬叫做什么名字呢？

1、도치 （Do Chi）

2、숭숭이（soong soong yi）

3、두치（Doo Chi）

4、슴슴이（sum sum yi）



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Q2、以下的组合中，关系与其他不一样的是哪一组？

1、尹惠珍－洪斗植

2、崔金哲－咸允景

3、吕华贞－赵南淑

4、表美善－崔银哲



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Q3、洪班长手机里所储存的惠珍名称是？

1、惠小珍

2、惠珍❤

3、牙科

4、尹牙科



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Q4、惠珍与斗植到首尔约会的时候，惠珍所买的项炼价值多少钱？

1、500万元

2、555万元

3、700万元

4、580万元



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Q5、[简答题]洪班长生日那天，惠珍准备了什么食物送给他？



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Q6、[简答题]池PD在公辰所拍摄的节目名称是？



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Q7、[填空题]在第15集的34秒预告中，惠珍的台词中空格中的一句是？

「홍반장도 힘들었을 거 아니야 힘든 거 꾹꾹 눌러왔을 거 아니야 （심장에 모래주머니 매달고）살았을 거야」

洪班长肯定也很辛苦吧，总压抑著这样的痛苦，（心上像吊著一个沙袋）生活著吧。



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最后一题太难了直接公开答案给大家，tvN欢迎粉丝们在今日节目播出前到SNS问题集下方留言（不过对不懂韩语的观众难度比较高），全答对会进行抽奖随机赠送海报活动，海外观众也许不在参与范围内，不过大家也可以透过这些问题看看自己是不是真正的粉丝喔！



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(封面图源:Facebook@tvN drama)

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