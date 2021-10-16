这个蛮好笑呢～说IU「胖什么胖」的事件还有后续，喊话的那位粉丝本尊开通了YouTube！

谁能想到怒吼本命，居然还能被本命记住呢？

说的就是那个让IU记了5、6年的女粉丝。 事情要从2015年的釜山演唱会说起，当时IU就说自己变胖了，台下的一位粉丝立刻大喊「胖什么胖」，听得IU不知所措，而这位粉丝也是因为担心自家本命过瘦影响健康，才大喊了出来，当时还引得周围的人哈哈大笑。 接著IU调侃这位女粉丝，说道：「现在是什么情况，现场除了我之外居然还有人拿著麦克风，音量那么大.....」



而就在去年的YouTube《1TheK Oringals》的「本尊登场」版块中，IU提及了那位之前在釜山演唱会上喊「胖什么胖！」的粉丝，表示想要找到她。 她说道：「现在很多人知道这个影片，了不起，那位真的很了不起，很想知道她现在生活得怎么样？ 几岁了？ 什么职业？ 还是Uaena吗？ 希望她好好地生活」。 一句话就让本命记了她5年也是超级幸运的。 之后这位女粉丝亲自留言表示自己就是喊出「胖什么胖」的粉丝本人，是IU的老粉，能够和IU生活在同一个时代觉得超级幸福。



只是没想到的是「胖什么胖」事件居然还有后续，女粉丝开通了YouTube频道，频道名就是那句著名的「胖什么胖」，该帐号在一则影片都没有情况下已经有了超5000的粉丝，女粉丝还特意备注「真的不是假号」。只能说明IU实在太火了，与她相关的任何内容都是是粉丝追踪的的焦点。



（图源：YouTube截图）

得知这一消息的广大网民们留言表示：「这位粉丝的肺活量真的很大」、「笑死我了，本尊来了」等。

（封面图源：IG@dlwlrma）

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