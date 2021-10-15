《Running Man》这11年来每周都在玩「鱿鱼游戏」的官方影片回顾！拔河、木头人都只是基本款~

不愧是长寿节目《Running Man》，各种游戏都玩得很彻底，每周都在上演生存战！大家印象最深刻的是哪一幕呢？

热门综艺节目《Running Man》将在本周日播出以韩剧《鱿鱼游戏》为基础的生存战《八爪鱼游戏》（章鱼游戏），预告一出便引发热烈讨论。



（图源：爱奇艺@《Running Man》截图）

▼最新预告，本周日（10月17日）下午五点播出：



而《Running Man》官方youtube频道也推出了一则特别剪辑影片，写上「○△□」，这是邀请名片上的符号，原来这11年来《Running Man》以各种形式，一直在玩著韩剧里的那些游戏。

▼与韩剧《鱿鱼游戏》相关的经典片段回顾：



（建议大家在设定中选好英or韩字幕后，在自动翻译成中字观看）

【123木头人】韩国人口中喊的是：木槿花开了。－ 00:46



（图源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截图）

【玻璃桥】跳纸箱，输了踩进水盆中。－ 04:45



（图源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截图）

【拔河】甚至分成三方势力。－ 07:58



（图源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截图）

【椪糖】刘大神也用舔的方式尝试过关XD。－ 26:03



（图源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截图）

【打弹珠】用钱币猜单双。－ 19:55



（图源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截图）

【黑面具人】逼成员们玩123木头人。－ 12:50



（图源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截图）

（封面图源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截图）

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