[推坑] 疗愈爱情剧《海岸村恰恰恰》受到大众喜爱的６大原因！

热播中的疗愈爱情剧《海岸村恰恰恰》仅剩最后两集，收视率也从开播时的平均6.8％一路狂飙到上周的11.6％，在2021年有线台的电视剧中单集最高收视排行第四名，受到广大观众们喜爱的原因到底是什么？



（图源：Facebook@tvN drama）

＃拍摄地渔村风光明媚

顾名思义《海岸村恰恰恰》一定是来到美丽的海边拍摄，浦项市的风光不仅疗愈了剧中从首尔来到公辰的申敏儿，也同样让看剧的观众们感到有种代理满足的感觉。风和日丽的景致让人放下了生活中的不愉快与压力，尤其在目前疫情的恶劣时局下，也是现代都市人想追求的一种感觉。



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＃改变都市人的价值观

由申敏儿主演的尹惠珍一角，在首尔住著好房子，有著一份光鲜亮丽的工作，买美包美鞋是日常，但在工作受挫时第一个想到的是来到与家人拥有美丽回忆的公辰。虽是赌气在公辰开设牙医诊所，但依照她的都市人观念依旧难以融入此地生活，这些人们的生活看起来琐碎但幸福，也令她充满好奇，逐渐体会到与都市不同的惬意。



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洪班长是一个万能的无业游民，遇见不熟的人也自顾自说著没礼貌的半语，到处打工只收最低时薪，的确生活方式及价值观与一般人非常不同，当然能这样维持生计也是戏剧中的美化。曾经他也是个汲汲营营的上班族，但历经巨大的伤痛之后他选择回到家乡，追求这样简单平凡的幸福，但总是笑脸迎人的他却难以跨越心中的高墙，遇见了心爱的人，能够一起拥有幸福吗？



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＃所有选角都非常到位

不得不说男女主角的选择真是一绝，申敏儿与金宣虎外型相当登对，两人原本的气质其实也与角色设定非常相符，申敏儿有著都会女子的干练气质，金宣虎则是本身外型散发温暖的感觉，忧郁的眼神也让观众们心疼不已。加上两人笑起来的样子，酒窝更是可爱，让观众们都不自觉为这段恋情应援了。



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不仅恋爱主线让人期待，所有支线故事的铺陈也非常好，村民有各种个性以及夫妻相处细节，人物的描绘相当立体。当然所有演员也展现高度演技，让故事情节不仅围绕在洪班长与惠珍，大家一样关心其他角色的发展。



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＃三大谜团至最后才揭晓

从美善向村民询问中，让人了解到原来公辰有三大谜团，是大家不敢去追根究柢的问题，首先解开的吕统长离婚原因也令人动容，剩下两集必须说明洪班长消失的五年与伤痛过往，以及公辰港的14亿元头奖乐透得主。剧情的铺陈让观众们好奇心越堆越高，并且留待最后两集才能知道。



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＃剧中女性居於主导地位居多

韩国许多电视剧都渐渐在描绘女性角色的行动上，有更主动的表现。首尔来的惠珍聪明干练不用说，就连告白也是由她发动，虽说是她的个性比较急，但这也暗示著女生也能跟随自己的心。而她的好友美善，也是主动告白个性比较腼腆的警察银哲，即使被拒绝，也主动提出自己将整理心情，反倒得到了美丽结局。



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吕统长是主动提出离婚，张永国虽不知原因却只好照办，也同样是以女性为主来主导自己的未来。楚熙这一个角色也说明了勇敢面对自己的性向喜好，虽然最后不能如愿，但看见心爱的人幸福也令她开心。剧中的孕妇宝拉妈妈，从洪班长的口中听出她也是独立自主的女性，比她的老公金哲想法更成熟。



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＃OST歌曲超搭配

从第一集就开始超级轻快又洗脑的「Romantic Sunday」，已经成为大家不经意就会哼唱的句子，而在惠珍从首尔直奔公辰海边告白时，脑中不断浮现所有的洪班长，此时搭配上的是灿多的「我记忆中的你的样子」，歌词也非常贴切。而惠珍在思考时又搭配崔宥莉的「希望」，歌词的最后一句「忘了那些伤痛的话语时，就来找我」，也就是她给洪班长的结论，表示自己会等待。OST也值得大家细细品味。



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（封面图源：Facebook@tvN drama）

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