安智煐 ASIA TOUR CONCERT “BLOOM”IN TAIPEI，1月25日与loBoly共度迎新年的喜悦！

韩国人气女声脸红的思春期(BOL4)安智煐，10月推出最新数位单曲《Bloom》回归，并宣布展开2025年全新亚洲巡回演唱会「2025 BOL4 Asia Tour Concert 」，将於1月25日在台北与loBoly（粉丝名）共度迎新年的喜悦！

十月发行的最新单曲《Bloom》，充分展现了安智煐独特的音乐天赋与细腻情感，她以柔美温暖的嗓音勾勒出一个缤纷而梦幻的宇宙，传递对希望与美好的憧憬，并与韩国知名乐团The Rose共同创作，为作品注入全新活力。

本次巡演以《Bloom》为主轴，巡演足迹将遍及亚洲五大城市，11月30日及12月1日率先在韩国首尔揭开序幕，随后於2025年1月陆续前往香港（1月4日）、东京（1月11日）及新加坡（1月18日），台北场作为巡演的最终站，将於1月25日在台大体育馆举行，台湾歌迷将成为本次亚巡的最终见证者。现场不仅可以重温多首经典曲目，还能沉浸在安智煐现场演唱的歌唱实力及舞台魅力，绝对是一场不容错过的音乐飨宴。



BOL4的音乐总是以治愈人心著称，安智煐将用最精彩的表现回馈给台湾的粉丝。台北场门票将於12月8日下午2点正式启售，售票系统包括KKTIX与全家便利商店的Famiport，票价区间分别为4,280元、3,280元及2,880元，全区采对号座形式。加入玛沃娱乐官方会员，还有机会获得限定小卡、团体合照、亲笔签名海报、亲笔签名拍立得及粉丝欢送等福利，让粉丝能更加贴近女神，感受安智煐的温暖与亲和。想知道更多相关讯息，请持续关注玛沃娱乐官方Facebook及Instagram！



▼2025 BOL4 Asia Tour Concert in Taipei▼

▼日期：2025年 1月 25日（星期六）

▼入场时间 : 17:00 (依现场实际情况而定)

▼开演时间 : 18:00 (依现场实际情况而定)

▼演出地点：国立台湾大学综合体育馆1F

▼演出地址：106台北市大安区罗斯福路四段1号

▼活动票价：A区 NT$4,280 / B区 NT$3,280 / C区 NT$2,880 / 身心席NT$2,140 (全场对号入座)

▼起售时间：2024年12月08日 14:00

▼购票方式：KKTIX、全家便利商店Famiport

▼购票网址：https://m-world.kktix.cc/events/bol4

▼玛沃官方会员招募好礼大放送：即日起至1/15(三)23:59 前，加入会员就有机会获得好礼，详情请查看表单内文

▼会员招募连结：https://forms.gle/TgMrC34gkWLChLVZ7

▼主办单位：M-world Entertainment / MOTIVE PRODUCTION

▼经纪公司：SHOFAR ENTERTAINMENT

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻