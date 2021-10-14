Lovelyz合约只剩1个月新专辑却遥遥无期，成员在SNS吐露不满：「所有能做的我们都做了」「快要忘记自己的职业」

看来大家都对#Lovelyz 所属社的行为感到十分迷惑啊......

Lovelyz主唱Jin本月9日在IG上留言：「最近我快要忘记自己的职业，只看IG的话好像美食部落客一样。 」疑似表达对所属社迟迟不安排新专辑表示不满，引起网友大量关注。 目前这则帖文已经删除。



（图源：IG@myungnee_）

不仅是Jin，另一位成员智秀也在12日的V LIVE语音直播中表达了对於回归日程被延后的遗憾：「我们也把能做的事全都做过了。 跟公司说过我们想出专辑，并不是没有提过各种建议。 我们也不想坐视不管，这是我们的人生，浪费这么长时间对大家很抱歉，我们也觉得十分可惜。 我们也不是一直只是等待。 我知道大家一定很辛苦和郁闷，但我们的状况也不能说的太坦率。 」

还说因为太久没和大家见面，所以拍了Vlog想给大家看，但是「因为负责编辑的工作人员很少，可能要等到大家都忘了这件事的时候才会看到吧」。



舆论扩大后，Jin昨日再次在个人IG上发限时动态：「希望不要被报导，那篇PO文不是出於不好的意图。 希望大家不要再推测和误会了。 」



（图源：IG@myungnee_）

随后又PO出一张蓝天的照片，留言说：「只是讲好笑的，不要太认真啦。 不管什么事都圆润一点吧。 虽然一大早就很吵闹，但还是带著好的心情收尾吧。 」



（图源：IG@myungnee_）

Lovelyz於2014年11月12日出道，目前跟所属社Woollim的7年合约只剩不到一个月，而上一张专辑还是去年9月的迷你7辑《UNFORGETTABLE》，从那之后都没有团体活动，令很多人担心Lovelyz是否会在合约到期后面临解散命运。



很多韩国网友为Lovelyz鸣不平，认为美珠正是当红的时候、应该赶快回归，而且Woollim并不是没有资金，在去年Lovelyz的迷你七辑之后已经帮其他歌手出过13张专辑 ;更荒唐的是公司居然规定旗下艺人不可以开IG直播或上传Youtube影片，令部份网友甚至希望Lovelyz一起离开Woollim、保持不解散再签约别家公司。



（封面图源：Facebook@lvlz8）

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