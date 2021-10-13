新剧《智异山》将在本月首播！团体海报公开，全智贤、朱智勋、成东镒、吴正世等演员阵容超强大～

【中字最新预告】除了《尸战朝鲜》的朱智勋和全智贤外，还有大前辈成东镒与《虽然是精神病但没关系》吴正世，《黑道律师文森佐》、《海岸村恰恰恰》赵汉哲，超强实力派演员名单真的太华丽了。

tvN 15周年推出的热门韩剧《智异山》未播先轰动，每一次的剧照和预告释出，都能引发热烈讨论，这一次公开的团体海报，演员阵容非常坚强。

《智异山》讲述智异山国家公园的守林员姜贤祖（朱智勋 饰），发现自己能够看到遇到山难而离世的鬼魂们，因此与前辈徐伊江（全智贤 饰）一起携手解开这些未知故事的过程，充满悬疑又紧张刺激的氛围。



（图源：Facebook@tvN drama）

▼《智异山》故事篇预告：生死一线，揭开智异山的秘密。



【人物简介】



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▼全智贤饰演「徐伊江」，智异山国立公园的资深护林员。本能的清楚土路、陡峭路、岩壁、悬崖等该怎么走，仅凭一片草叶就能猜出遇难地点，对智异山的一切非常了解。



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▼朱智勋饰演「姜贤祖」，智异山国立公园的新人护林员。身为陆军士官学校出身的前陆军大尉，他有著对谁都说不出口的秘密。



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▼成东镒饰演「赵大振」， 智异山国家公园海东分所的所长，在这里度过半辈子，又名"智异山人"。作为护林员，他具有透彻的使命感和憨厚感，对后辈护林员的责任意识也是与众不同。



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▼吴正世饰演「郑九英」，智异山国立公园海东分所的极端现实主义护林员。就像口头禅"我活著，别人才能活著"一样，严守著下班时间，休假是理所当然的，只要一出现"解散"的"解"字，就会在一瞬间消失。



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▼赵汉哲饰演「朴日海」，江原道出身的智异山国立公园海东分所的护林员，也是唯一的组长，是徐伊江、郑九英的同期。虽然爆发力弱，但具有耿直的韧性和透彻的责任感。



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《智异山》由《孤单又灿烂的神－鬼怪》李应福导演与《尸战朝鲜》金银姬编剧合作打造，预计在10月23日首播。

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