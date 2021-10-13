[有雷]《海岸村恰恰恰》创下自身最高收视！支线故事也感人！夫妻相处之道更写实引发共鸣！（EP13－14）

[有雷]《海岸村恰恰恰》除了大家最瞩目的洪班长与惠珍以外，其实全村的村民情感也穿插在其中，让剧情变得更加丰富。上周剧中的宝拉妈妈成功迎接二宝，以及吕华贞也终於能与永国重新开始，看哭了许多观众。

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《海岸村恰恰恰》第一个揭晓的谜团就是吕统长3年前的离婚真相，张永国忆起了自己的酒后失言，在台风天特别去找华贞帮她固定好窗户，甚至听说有人要帮华贞介绍相亲对象，因为觉得自己有错而鼓励华贞去认识新的对象，希望她真正得到幸福。



（图源：Facebook@tvN drama）

永国后来更发现其实当日抽签上电视时抽到的是华贞，华贞却故意在台上宣布是永国，连洪班长都傻眼。加上同样爱著华贞的楚熙也来告诉永国，华贞与他真的很相配，应该要好好把握，让永国鼓起勇气表达自己真正的心意。他并不是随便找对象结婚的，生活中没有华贞也是若有所失。华贞更是暗中透过事务官照顾著永国的生活。



（图源：Facebook@tvN drama）

华贞安慰惠珍时，提到自己结了婚又离婚，早知道应该不要冲动相互坦承说明白，语气中有些后悔。华贞与南淑在一起喝酒时提到，当时母亲生病住院很长时间，自己照顾得都想逃避这样的生活，张永国却代替她去照顾妈妈，让华贞非常感动，也用婚姻留住了这个人，之后她反思自己是否太自私，对方是否根本不爱她？幸好南淑撒了个谎让他们两人有互相倾诉的机会，终於能够真正了解对方的心意。



（图源：Facebook@tvN drama）

另一对就是超市老板夫妻，孕妇的情绪其实应该非常敏感，太太允景看著洪班长与惠珍很是羡慕，希望在二宝出生前再与老公散散步约会，老公却不解风情只回答「你肚子那么大了还想去哪里？」加上台风天连孕妇弯不下身体绑鞋带还被他说成连宝拉都不如，也太恶劣，也难怪太太要气到哭出来。



（图源：Facebook@tvN drama）

透过洪班长的口中知道了这对夫妻的过去，先生金哲总是被动，怀了宝拉时也是允景求婚的，洪班长勉励金哲扛起责任，互相陪伴才是夫妻的真义，到了临盆的那段真的非常感人，虽然两人在本剧的戏份并非很多，但这部分表现得相当精采，一旁的洪班长与惠珍也深受感动。



（图源：Netflix@《海岸村恰恰恰》截图）

《海岸村恰恰恰》下周即将播出大结局，令很多观众们好奇的除了洪班长的过往，还有14亿元的头奖得主究竟是谁。洪班长已经说当时的他不在公辰，还问惠珍是不是有点失望？看警察银哲大手笔地送美善礼物，原本还以为可能是他，不过看到他变卖自己的模型玩具，应该也非大奖的得主，范围渐渐缩小但线索还是过少，真是太令人好奇了。



（图源：Facebook@tvN drama）

（封面图源：Facebook@tvN drama）

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