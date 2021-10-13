求《柔美的细胞小将》加上「柔美最终老公」这个角色！「年下男+健身宅男」设定太适合这些男演员了～

求《柔美的细胞小将》加上「柔美最终老公」这个角色！「年下男+健身宅男」设定太适合这些男演员了～

韩剧   2021年10月13日   星期三08:30   Tracy   29

大家最近在追什么剧呢？ 《柔美的细胞小将》靠著实力选角和可爱动画，成功引起话题。

金高银扮演的女主剧柔美甜美可人，第一季的男主角「具雄」，也是柔美的第一任男友由安普贤饰演。而珍荣也确定加盟第二季，将以柔美的第二任男友「刘八笔」登场，同时是公司的人气行销部代理！不过，看过漫画的观众一定知道，刘八笔也只是柔美生命中的过客，她最后的老公是「驯鹿」。

（图源：TVING《柔美的细胞小将》）

期待《柔美的细胞小将》能够放出「驯鹿」人设的观众们甚至还精心挑起了男演员，「驯鹿」的人物特点就是「年下男」、「宅男+酷爱在家里运动的大型犬」。综合以上两点，且考虑到身高差，网友们觉得这些「年下」男演员很适合来演「驯鹿」一角。

（图源：网漫《柔美的细胞小将》截图）

孔明
自带天然呆气质，看上去毫无攻击性，但健硕的好身材透露出他肯定有在好好运动。

南柱赫
工作时精明，回到家就放空，一笑就会露出干净的大白牙，傻傻的样子最可爱。

徐康俊
从这么纯真的男孩子嘴里说出一句「姐姐，我喜欢你」，谁受得了？「白雪CP」多少人还记得？

（图源：IG@seokj1012）

李到晛
既有年下男的可爱，又有霸道气质，在外你得听我的，在家我就听你的！

蔡钟协
表面手无缚鸡之力，实则一身腱子肉，整个魅力大爆发啊~

安孝燮
高挑的身材、精致的脸蛋，加上野兽级肌肉，笑起来阳光温柔，不笑时是酷酷的拽男，正适合人设上下班完全不同的气场。

罗人友
可爱无害的长相超贴人设。

（封面图源：JTBC《无法抗拒的他》、《回到18岁》、《浪漫的体质》、tvN《Start Up》官方剧照）

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留言/评论
  • 蔡鍾協！
    2021年10月13日 16:30
  • 我選孔明！！
    2021年10月13日 13:24
  • 我要提名一個冷門的南潤壽迪迪~~他之前在人性課外課有不錯的表現~最近出演戀慕
    2021年10月13日 15:33
  • 丁海寅也不错啊 😆
    2021年10月13日 10:17
  • 洪班長可以嗎？😂
    2021年10月13日 10:30
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