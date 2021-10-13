新劇《智異山》將在本月首播！團體海報公開，全智賢、朱智勛、成東鎰、吳正世等演員陣容超強大～

【中字最新預告】除了《屍戰朝鮮》的朱智勛和全智賢外，還有大前輩成東鎰與《雖然是精神病但沒關係》吳正世，《黑道律師文森佐》、《海岸村恰恰恰》趙漢哲，超強實力派演員名單真的太華麗了。

tvN 15週年推出的熱門韓劇《智異山》未播先轟動，每一次的劇照和預告釋出，都能引發熱烈討論，這一次公開的團體海報，演員陣容非常堅強。

《智異山》講述智異山國家公園的守林員姜賢祖（朱智勛 飾），發現自己能夠看到遇到山難而離世的鬼魂們，因此與前輩徐伊江（全智賢 飾）一起攜手解開這些未知故事的過程，充滿懸疑又緊張刺激的氛圍。



（圖源：Facebook@tvN drama）

▼《智異山》故事篇預告：生死一線，揭開智異山的秘密。



【人物簡介】



（圖源：Facebook@tvN drama）

▼全智賢飾演「徐伊江」，智異山國立公園的資深護林員。本能的清楚土路、陡峭路、巖壁、懸崖等該怎麼走，僅憑一片草葉就能猜出遇難地點，對智異山的一切非常了解。



（圖源：Facebook@tvN drama）

▼朱智勛飾演「姜賢祖」，智異山國立公園的新人護林員。身為陸軍士官學校出身的前陸軍大尉，他有著對誰都說不出口的祕密。



（圖源：Facebook@tvN drama）

▼成東鎰飾演「趙大振」， 智異山國家公園海東分所的所長，在這裡度過半輩子，又名"智異山人"。作為護林員，他具有透徹的使命感和憨厚感，對後輩護林員的責任意識也是與眾不同。



（圖源：Facebook@tvN drama）

▼吳正世飾演「鄭九英」，智異山國立公園海東分所的極端現實主義護林員。就像口頭禪"我活著，別人才能活著"一樣，嚴守著下班時間，休假是理所當然的，只要一出現"解散"的"解"字，就會在一瞬間消失。



（圖源：Facebook@tvN drama）

▼趙漢哲飾演「朴日海」，江原道出身的智異山國立公園海東分所的護林員，也是唯一的組長，是徐伊江、鄭九英的同期。雖然爆發力弱，但具有耿直的韌性和透徹的責任感。



（圖源：Facebook@tvN drama）

《智異山》由《孤單又燦爛的神－鬼怪》李應福導演與《屍戰朝鮮》金銀姬編劇合作打造，預計在10月23日首播。

（封面圖源：Facebook@tvN drama）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞