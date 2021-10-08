终於等到了！五人帮99s《机智山村生活》今晚开播：梦想著治愈，但迎接他们的是猛烈的暴风雨 XD

由《机智医生生活》的五人帮99s（曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都）出演的综艺《机智山村生活》将在今晚（10月8日）播出，相信大家都很期待吧？



（图源：IG@hospitalplaylist_official）

而 tvN 官网也公开第1集的文字介绍，一起来看看吧！「高山与蓝天共处的『三餐House』，现实生活的真朋友要在这里开始生活！《机医2》最后的拍摄一结束，就向著『山村』前进的99s！虽然梦想著治愈，但是迎接他们的是猛烈的暴风雨？！一开始就不顺利的山村生活...」



（图源：tvN官网截图）

「百分百发挥出《机医》三年的团队合作，灶火部的政奭 X 大明、料理部的敬淏 X 美都，通过完美角色分配的第一道菜是？政奭弹著吉他，大明拿著明太鱼，深夜拉开帷幕属於他们的专属舞台，在哪里都看不到的『99s Live演唱会』OPEN！」



（图源：IG@hospitalplaylist_official）

光是从文字介绍，就已经让人超期待啊！喜欢《机智医生生活》的大家一定要记得看播出哦～ 台湾的朋友可以通过friDay影音、iQIYI国际版收看。

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