如果《鱿鱼游戏》在公共电视台播出的话，这一波总结完全拿捏住了韩剧的精髓XD

最近Netflix播出的新剧《鱿鱼游戏》风靡全球，成为当下最火爆的韩剧。

Netflix一向敢拍，题材自由度极高，之前的那部《D.P：逃兵追缉令》真实到让韩国国防部都出来说话了。 近期公开的《鱿鱼游戏》更是集满了血腥、暴力、贪欲等一系列人性中最低劣的欲望。 正因为Netflix大胆敢拍，题材不设限，这才让观众们大饱眼福，若是放在公共台（空中波）播出，可能就是另一番情境了。最近韩网上出现了「如果《鱿鱼游戏》在公共台播出的话....」的帖子，总结了假设《鱿鱼游戏》在KBS、SBS、MBC之类的电视台播出时会出现的变化，引来了广大网友的围观。

第一集就亮相的的孔刘男神，扮演了一个很重要的角色，在他一步一步的引诱之下奇勋（李政宰 饰）才去参加了鱿鱼游戏。 作为K咖啡的代言人，此时镜头一定会给咖啡特写，而孔刘手上的名片也会变成咖啡，或许他还会说：要不要来杯咖啡，边喝边聊？



剧中从首尔大学毕业的曹尚佑（朴海秀 饰）放到公共台里就会变成「韩国大学」，毕竟公共台的影视剧里不太可能出现真实的学校名称。



当游戏进行到最激烈、就要分出胜负的决定性瞬间时，此时BGM会响起「精彩剧情稍后公开」的音乐，再来上一段插播广告，完美！！而游戏负责人怎么会出现在场地上，一定会坐在干净敞亮的办公室里接受下属的报告，镜头还会有意无意地带到身后的布景，此时一定要有金主爸爸（广告赞助商）的LOGO。



运动服上的LOGO一定要大到闪瞎大家的眼睛，不然观众怎么知道谁赞助了这套衣服？？



参赛者们睡的床一定是品牌S家的，毕竟李政宰是他家的代言人，厂商一定会大力赞助该剧，顺便做一波广告。另外，餐点会是S三明治，你甚至可以告诉工作人员：我不吃橄榄，请去掉！这样才能彰显品牌的贴心服务。



椪糖游戏中镜头要给制糖的特写，用的是C牌家的国民砂糖，悄无声息地再来一波广告。等参赛者们精疲力尽的时候，送上补充体力的J牌红参液，喝了立马生龙活虎，可以再战两个回合。



无业游民奇勋不仅是来参加比赛的，最后还发现自己竟然是1号老人的亲儿子，当年老头离家出走创业（此处大家可以尽情脑补），后来成了大财阀。 剧情演到最后一定是老头和儿子相聚。



光有参赛者怎么行？ 这种灭绝人性的游戏一定要有一群心理扭曲的VIP观赏者们，搞不好这帮人还会下赌注，赌谁是最后的赢家。



大结局是什么呢？ 公共台影视剧最后都是邪不压正，伸张正义。 此时电视机萤幕上飘过「游戏结束后1年」的字样，参赛选手们开心地聚餐，回想著1年前的点滴。



看完这位网友的总结之后，不得不说一声佩服，完全掌握了公共台电视剧的精髓。 不少网民也留言评论，称：「笔给你，请继续写」、「也有可能男主角中枪或坠崖死了，但下一集又活过来了，不是失忆就是还有一个长得一模一样的双胞胎，哈哈哈哈」等。

（封面图源：Netflix《鱿鱼游戏》官方照）

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