王的微笑足以动摇国家！新剧《衣袖红镶边》预告：李世荣献上反省文，李俊昊微微一笑狙击女心～

啊！李俊昊饰演的王世孙，让人小鹿乱撞、非常危险啊～，搭配李世荣这组合真的太强大了。（听他念台词，我耳朵要融化了）

由 2PM 李俊昊、李世荣携手主演的 MBC 全新古装剧《衣袖红镶边》公开了第二版概念预告，两位主角的关系与互动也让观众们更加好奇。



（图源：YouTube@MBCdrama截图）

《衣袖红镶边》讲述了想要守护自己幸福生活的宫女，和一个重视国家更甚於爱情的王之间凄美悲切的宫廷罗曼史。



（图源：Facebook@MBC 드라마）



（图源：Facebook@MBC 드라마）

▼预告中，李俊昊读著口白：「你不过是无数宫女中的一个，从未觉得有何特别，但此刻我也捉摸不清了。」李世荣献上了反省文，俏皮的模样让李俊昊露出浅浅一笑：「你让我的内心动摇，甚是为难啊。」



▼首波概念预告，李世荣：「针线房、洗衣间、至密，在宫中生活的700名宫女，全部都是王的女人。」李俊昊：「那作为象徵的衣袖镶边，染著无比冷冽的红色。」



【人物简介】



（图源：Facebook@MBC 드라마）

▼李俊昊饰演挑剔傲慢的王世孙「李祘」（祘音：算），是个完美主义者，努力成为一名圣君，但父亲离世的伤痛成为了他内心的阴影，在遇见女主后有了改变，一边需要理性治国，一边又因为炙热的爱情所产生的感性面而烦恼著。



（图源：Facebook@MBC 드라마）

▼李世荣饰演一心追求幸福生活的宫女「成德任」，日后将成为正祖李祘的后宫宜嫔成氏，在激烈又紧张的宫斗中，始终追求自己的幸福，选择以生活为重心的干练的宫女。直到遇见了想要一辈子守护的人，人生因此有了新的变化。



（图源：Facebook@MBC 드라마）

▼李德华饰演朝鲜第21代王－英祖「李昑」，是李祘的爷爷，拥有压倒性的领袖魅力与卓越的洞察力，让民生安稳、国政平安的圣君，气魄十足，并带领著李祘成为第22代王－正祖。



（图源：Facebook@MBC 드라마）

《衣袖红镶边》将於11月5日首播。

（封面图源：YouTube@MBCdrama截图）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻