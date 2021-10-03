《全知干预视角》孔明&道英兄弟同框互动，网友抢当儿媳妇：拥有这两位儿子，妈妈真的太幸福了！

两个人都帅气又善良，妈妈真的是功不可没～，节目播出后也更多人抢当儿媳妇了。

近期出演 MBC 热门综艺节目《全知干预视角》的孔明，在节目上与一起在演艺圈打拼的亲弟弟道英同框互动，获得了相当热烈的讨论度，让许多粉丝想嫁进他们家。



妈妈更提早准备好食物、水果和饮料给工作人员们，这一个暖心举动，让节目组相当感动。而兄弟俩在准备用餐时，也谨记著妈妈会注重摆盘，平时都会很用心，从小细节就可以看出妈妈的细腻，更养出了两个帅气又优秀的儿子。

▼弟弟道英准备餐点时，孔明在一旁紧盯还拿出相机拍摄，道英大亏哥哥：「自然一点，不要总是做平常不做的事～！」笑翻全场。XD



▼因为道英沉浸在自己的手艺，让孔明相当无奈，弟弟太懂综艺了啦～！



▼（按照妈妈的指示）两人在节目上展示小时候的照片，聊到了学生时期的孔明人气真的很高：



▼孔明送道英去录音，遇上NCT成员廷佑，认真宣传新歌～！道英宣传完就叫孔明可以走了～。XD



此文章内容为《全知干预视角》9月11日播出的片段。

*图：MBCentertainment @ youtube、official

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