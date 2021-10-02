金宣虎&申敏儿人气剧集《海岸村恰恰恰》取景地浦项也太美！洪班长的山顶小船、慧珍的牙医诊所都在这里~

夏日疗愈浪漫喜剧《海岸村恰恰恰》开播以来人气节节攀升，剧中海岸小村的美丽景色也让人十分著迷，今天就来看看剧中那些印象深刻的戏份都是在哪里拍摄的呢？

电视剧中的海岸小村「公辰」实际上取景於韩国庆尚北道的港口浦项市，包括浦项南区九龙浦邑（구룡포읍）、长鬐面良浦里（장기면 양포리）、北区清河面一带（북구 청하면 일대），三大人气打卡地点如下：

1. 公辰市场——清河市场



「公辰市场」取景於「清河市场（청하시장）」，又叫「清河5日场（청하5일장）」，是一个每隔5天营业的定期集市。剧中很难喝的咖啡店、洪班长（金宣虎 饰）朋友崔金哲开的清湖五金行都是剧组在市场里重新装修的；不卖高级洗发水的宝拉杂货店是真实的杂货店，咖啡厅则只有外观在此取景（窗户上还贴著吴允的海报XD）、内景是另搭摄影棚，此外像是米店和文具店的招牌、 市场口的铜像和横幅上也都印著「清湖市公辰洞」等字样，细节满分。 随著电视剧热播，最近有不少人来这里排队拍照打卡，让原本清净的市场热闹了许多！

地址：庆尚北道浦项市北区清河面清河路200番路6号（경상북도 포항시 북구 청하면 청하로200번길 6）



2. 洪班长的山顶小船——砂防纪念公园



洪班长位於海岸山顶的小船让人印象深刻， 其实这里是「浦项砂防纪念公园（포항 사방기념공원）」，2007年为纪念韩国砂防事业（植树防灾等）100周年而建立。 剧中的小山丘叫做묵은봉，有人翻译成「无根峰」，标高126.3公尺。



从停车场前往山顶有两个路线可选，较短的路线要爬上108级陡峭的木质台阶，往返约需1小时、很考验体力；迂回的路线虽然多出1公里但是较为平缓，还可以看到大海，剧中慧珍（申敏儿 饰）穿著高跟鞋走的就是这条路。由於剧集还在拍摄中，现在这艘船仍在山顶，在韩国的朋友请把握机会！

地址：庆尚北道浦项市北区兴海邑海安路1801（경상북도 포항시 북구 흥해읍 해안로 1801）

开放时间：09：30~17：00

费用：免费



3. 尹牙医诊所——清津三里渔民福利会馆



慧珍的牙医诊所（윤치과）其实是清河面的「清津三里渔民福利会馆（청진3리 어민복지회관)」（「面」和「里」都是韩国的行政区域名称），距离砂防纪念公园只有2分钟路程。一楼是真实营业中的「Hello清津潜水」，剧中把招牌改成了「清湖潜水」 。 注意二楼只有外观变成诊所，内景戏份是另外拍摄的，所以不可以走进去哦！





地址：庆尚北道浦项市北区清河面海岸路1884-2（경상북도 포항시 북구 청하면 해안로 1884-2）

4. 其他取景地

此外，慧珍跟洪班长初遇的地方是「月浦海水浴场 （월포해수욕장）」，每到夏季都有很多人来这里冲浪：



公辰港口的航拍镜头是浦项市南区九龙浦邑（구룡포읍），慧珍、洪班长、坎离奶奶的家也位於九龙浦邑的石屛里（석병리），有些是有人居住的，不要打扰哦~



以上取景地除了九龙浦邑之外都在开车10分钟内可以到达的范围，而且清河市场里也有真实的饭店，例如剧中也有一闪而过的「市场式肉食堂（시장식육식당）」，砂防纪念公园对面也有一家空间蛮大、拥有美丽海景的咖啡厅，逛累了都可以去补充体力哦！



（图：tvN《海岸村恰恰恰》剧照及截图@Netflix）

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