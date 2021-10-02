「BTS之父」房时爀HYBE议长身价高达3兆9千亿韩元，是韩国娱乐三大社老板加起来的6倍、与三星&现代会长并肩！

房时爀在韩国股票富豪排行榜中位列第9，与三星电子副会长李在熔、Kakao创办人金泛洙、现代汽车名誉会长郑梦九等著名财阀并肩，实在太惊人了~~~

9月29日播出的《TMI News》盘点了2011年上半年收入最高的11位明星，其中第一就是防弹少年团所属社HYBE的理事长房时爀，持股量高达3兆9千亿韩元，相当於韩国三大经纪公司SM创办人李秀满、JYP创办人朴轸永、YG创办人梁铉锡三个人加起来的6倍， 比SK集团会长崔泰源、 LG集团会长具光谟还要高。



（图：《TMI News》节目截图 Youtube@Mnet K-POP）

房时爀於2005年创办HYBE的前身BIGHIT娱乐公司，推出的第一个组合就是防弹少年团，并成功将其打造成世界级Kpop男团。房时爀目前在HYBE持股比例为34%，最近为了专注於音乐制作而辞掉了代表理事的职位。据悉，HYBE去年上半年销售额的88%都是由防弹少年团带来。

第二是SM娱乐公司的创办人兼总制作人李秀满（约2680亿），第三是JYP的创办人暨创意总监朴轸永（约2169亿），第四是职棒选手柳贤振（月232亿）。



（图：《TMI News》节目截图 Youtube@Mnet K-POP）

第五是女团BLACKPINK，今年1月通过Youtube举办第一次线上付费演唱会《THE SHOW》，加上纪念电影《THE MOVIE》，整个上半年的收入约为208亿。



第六是足球运动员孙兴慜，第七是演员宋仲基。宋仲基拍摄电视剧《黑道律师文森佐》时每集片酬约2亿，一共20集就赚进40亿收入，加上6个广告代言，上半年收入据推测为70亿韩元。



第八是歌手IU（约65亿），第九是排球选手金软景（约36.75亿），第十是ASTRO成员车银优（约30亿）。



（封图：HYBE，《TMI News》节目截图 Youtube@Mnet K-POP）

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