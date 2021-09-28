【有片】《机智山村生活》新预告2则公开！在《机智医生生活》里总是吃不饱的郑敬淏这次终於吃个够

tvN综艺《机智山村生活》公开了新的预告片和郑敬淏个人预告，感觉99s的山村之旅也非常有乐趣呢！

曹政奭：「大家知道这个节目叫什么名字吗？ 」五人一起：「机智山村生活！」田美都看著红红的苹果：「熟透了耶。 」郑敬淏搬运满满一盆白萝卜：「这么多都够腌越冬辛奇了吧？ 」金大明蹲在水槽旁边：「要准备洗碗了。 」柳演锡用水洗脸：「为什么安排那么多活啊。 」字幕写著：「自给自足有机农生活，自给自足99s生活。 」



（图：Youtube@채널 십오야）

不过转眼间就做好了一桌饭菜，99s围坐在一起：「要开动啦！」



（图：Youtube@채널 십오야）

还有郑敬淏的个人预告片「郑敬淏=金隽婠=吃货的平行理论」，开头是《机智医生生活》剧中的片段，隽婠边吃边抱怨食物不够：「应该多点一些啊！」颂和：「感觉不太够是不是？ 」硕亨惊恐地看著两个人，翊晙吐槽：「你们两个吃货！」



（图：IG@tvn_joy）

到了《机智山村生活》这边，郑敬淏依然在不停地吞噬食物，从泡面到菜包饭，让郑敬淏终於露出满足的神情：「吃烤肉了吗？ 太好吃了！」。 字幕写著：「吃货真实版。 」



（图：IG@tvn_joy）

《机智山村生活》是tvN好评人气剧《机智医生生活》的售后综艺，剧中五人帮99s（曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都）在山村体验自给自足的生活，一起度过既平凡又特别的山村友情旅行，剧中其他演员「罗莎女士」金海淑和「冬天」 申铉彬也将作为嘉宾来做客，10月8号周五晚上8点50分（韩国时间）开播。



（封图：Youtube@채널 십오야）

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