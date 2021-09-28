[有雷]承认吧！你的心里都是他！《海岸村恰恰恰》尹惠珍终於告白洪班长！揭开洪班长恶梦以及他「只说半语」的秘密！（EP9－10）

[有雷]《海岸村恰恰恰》终於迎来观众们最期待的两情相悦，高甜剧情也让收视率直接冲破11％，从上一集因害怕有人跟踪而冲向洪班长怀抱，到这一周的黑衣人闯入洪班长负伤英雄救美，这样还得不到芳心那也真是太不公平了啦！

以下为防雷线



《海岸村恰恰恰》洪班长（金宣虎饰）的那道光化解了尹惠珍（申敏儿饰）被跟踪的危机，不过其实在她身后的人是公所的公务员，不是坏人，不过一瞬间的拥抱让两人都心跳加速到晚上睡不著觉。惠珍的父母突然来访，因为在家中突然撞见了来修理莲蓬头的洪班长，惠珍爸爸误会了两人的关系，洪班长也只好将错就错，扮演一日男友。



惠珍爸爸对於洪班长初次见面就「不说敬语」这件事耿耿於怀，感觉没有礼貌，加上他又没有正式的职业，父亲依旧全程板著脸孔，不过洪班长真的什么都会，什么都能聊，从兰花栽种秘诀到陪下围棋，还劝吃美味海鲜，这才让爸爸稍微卸下了心防。



不过洪班长无父无母这件事却还是令爸爸很介意，洪班长也听见了，他选择追出去跟惠珍爸爸说明真相，说两人只是普通朋友，希望温暖的惠珍有一天能遇见一个很好的对象，「那个人，也可能是你呀！」洪班长是该认真思考一下自己的心了。不过洪班长此时并没有像一开始一样说著没礼貌的半语，说明了他也是很会说敬语的。



EP9结尾演出了洪班长与精神科医师的对话，原来他的父母与爷爷相继离世，看来还有一场他参加的是朋友的丧礼（推测是之前书里照片中妈妈抱小孩旁边未露脸的爸爸），他自责自己害的所爱的人都离开了他，是他恶梦的根源。他费尽心思把爷爷的船拉到山上，也是为了让船不再离开他。



而不说敬语是他的「防御机制」，虽然洪班长对惠珍爸爸说那是他的人生哲学，可以快速与人变熟，但其实在韩国对陌生人说半语是会令人觉得没礼貌的，而且他在公辰也总以「洪班长」这个称呼代替他的名字洪斗植，一直以来他从未与人吐露过自己的内心，他与精神科医师的对话就相当有礼貌，所以其实面对公辰村民，他依旧有著防备，消失的那五年，也没让他解开这个心结。



PD学长终於鼓起勇气要跟惠珍告白，此时的洪班长也反思惠珍爸爸所说的话而来到她家门口，正巧遇到黑衣人入侵屋内，洪班长为了救惠珍而挨了一刀，PD赶来时两人已经在医院缝合伤口了。不久后学长便开始展开攻势，主动找惠珍说明自己的心意，接受告白的惠珍并没有开心的表情，反而心里很乱，与美善一起约好回首尔去血拚大吃一顿。





惠珍根本无心添购自己的行头，看的都是男装，聊天内容也是想念公辰，突如其来的一场雨，惠珍想起了洪班长，好多好多特别的回忆涌上心头，让她不得不嘴角上扬，确定了自己的心意立刻从首尔开车回公辰。而洪班长也听了坎离奶奶一席话，「人生苦短，诚实面对你的心吧！」正在海边乘凉的他接收到了最美最有勇气的告白，本以为洪班长会说出拒绝的话，不过两人都决定诚实面对自己的感情了！今天开始就是第一天喔！



照片：tvN

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