《九尾狐传》有望拍第二、三季：女主角换人&剧情回到朝鲜时代，明年上半年播出！

据多位电视剧界人士透露，tvN人气电视剧《九尾狐传》已经确定拍摄第二季和第三季，男主角 #李栋旭、#金泛 等维持不变，故事背景回到朝鲜时代，以奇幻史剧回归！

《九尾狐传》讲的是千年九尾狐化作人身、来到繁华都市生活，与追踪他的女制作人之间发生奇幻爱情的故事。 去年10月开播后最高收视率达到7.4%，当时就有讨论过拍摄第二季，而且因为结尾给出开放性的暗示，让很多观众在略感困惑的同时，也十分期待看到更圆满的收尾。



（图：tvN）

不过根据这次的消息，第二季和第三季并不是延续第一季的剧情，而是向前回溯到朝鲜时期，以奇幻史剧的方式呈现出来，每一季各为10集，预计明年上半年与观众见面。



（图：tvN）



（图：KINGKONG by Starship）

至於主角人选，李栋旭和第一季里让很多观众意难平的「李朗」金泛都会继续出演，但曹宝儿已经最终决定离开，目前剧组正在寻找新的女主角人选，导演则依旧是第一季的姜信孝。



（图：tvN）

韩国网友表示：「哇好期待」、「猜测是讲述狐狸兄弟和李砚从前的故事，即便没有loveline也很好」、「没有曹宝儿好可惜」、「山神李砚啊！带著可怜的李朗好好生活吧！」



（封图：tvN）

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