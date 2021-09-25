【演员特辑】卧底警察．魏河俊《鱿鱼游戏》一战爆红！不只会演戏，还有冰块肌&迷人好歌喉

魏河俊假想台词：「享受我的演技吗？」、「给你五分钟，留言写下你看过我的哪部作品！」（小编好想被他用枪指著!!!XD 走上花路吧～）

相信大家最近都被热门韩剧《鱿鱼游戏》给洗版！剧中其中一位男主角「魏河俊」更是因戏爆红，今年30岁（1991年8月5日生）的他，目前已经出道9年，更是在这部作品之后，粉丝从30万爆增到120万，按赞数直接10倍成长，相当惊人！

▼中秋问候，魏河俊：「请大家多多支持《鱿鱼游戏》，我也想参加比赛啦！」



在《鱿鱼游戏》里，他饰演为了寻找失踪哥哥下落，而卧底进游戏基地的警察－黄俊昊，以强大的观察力和应变能力，加上耀眼夺目的主角光环完美潜伏，深入其中并得到了相当多的证据，尤其是在对抗VIP的瞬间，迷倒了众人（观众们）。

▼menshealth__korea．IG分享的最新写真



＊想看他的关键剧透内容，可以从右侧标题前往：【《鱿鱼游戏》帅气迷人又留有遗憾的卧底警察「魏河俊」！从爱情剧斯文小生变成霸气超MAN的动作明星】



接著就来回顾一下他的经典作品与角色吧～！

▼2018年 JTBC《经常请吃饭的漂亮姐姐》中，以孙艺真的弟弟角色被关注。



▼同年更主演了一部恐怖惊悚电影《鬼病院：灵异直播》。



▼以及在出演的 KBS《最完美的离婚》剧中，献唱了一首OST《也许太迟了》（Maybe it's too late），展现了温暖人心的好歌喉。



▼2019年在 tvN《罗曼史是别册附录》饰演图书设计师－池叙俊，剧中最让大家印象深刻的经典场面，就是和李钟硕过夜，手臂当枕头的片段。



▼2020年JTBC《回到18岁》中，女主金荷娜的贵人&贴心男－志勋（棒球投手），帅气迷人的形象深植人心，但在之后画风大突变！



▼在今年初上映的电影《Midnight》（午夜）里，挑战了大胆嚣张又疯狂的连续杀人魔，看过的人，绝对会留下超深刻的印象，演技方面令人折服。



▼同年另一部电影《鲨鱼:起点》更以超强打手的人设，崭露出强劲有力的动作打戏，男人味十足。（可快转至05:40）



▼《鱿鱼游戏》中的卧底警察角色，也让魏河俊大爆红，受到非常热烈的关注度。



▼最新的作品中，他将会与李栋旭合作新剧《Bad and Crazy》，讲述一位具有多重人格的刑警（李栋旭 饰），某一天身体里的另一个人格 K（魏河俊 饰）苏醒后，解决各种案件所发生的故事，这个设定太让人期待啦！



大家又是从哪个作品开始注意到他的呢～？赶紧留言分享一起加入讨论吧！

*图：各电视台官方海报与剧照

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