每周的快乐要回来了！《一日三餐》特别版《机智山村生活》预告公开，终於成功绑架五人帮99s！

又遇到下雨，怎么看起来有点惨！不过有柳演锡在，应该不用怕吃不到东西啦～

《机智山村生活》是《机智医生生活》的五人帮99s（曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都）在山村体验自给自足生活的节目，他们将一起度过更加愉快的「真朋」们的友情旅行。此外，还会有《机智医生生活》的其他演员作为嘉宾出演。



23日，通过「频道十五夜」公开题目为「终於绑架成功99s」的预告片，为了适应山村生活，曹政奭、金大明用稻草和扇子生火，郑敬淏喊出了「好饿」，而柳演锡和田美都都用空虚的眼神呆呆地站著，让人预想到了他们艰难的自给自足的旅程。



不少网友也留言：「哇... 竟然是意想不到的惊喜...」、「终於.. 绑架成功了」、「山村生活，不知爲何感觉会成爲不停地工作」、「我们的张PD最棒」、「曹政奭、柳演锡被绑架两次」、「特辑结束后，看到这个马上变得幸福ㅠㅠ」、「28秒的影片，看了好几次」、「好期待播出」等等。

这也是五人帮99s继Youtube「频道十五夜」的《机智露营生活》、《出差十五夜》之后，再次与罗PD合作，让许多观众们都相当期待！另外，《机智山村生活》将在10月8日首播！

（图：IG@hospitalplaylist_official、YouTube@채널 십오야）

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